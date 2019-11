O Porto vai ter mais um hotel de luxo e, como tem sido usual, num edifício histórico. É na sede do Jornal de Notícias (JN), na Rua de Gonçalo Cristóvão, que vai nascer a nova unidade hoteleira do Marriott Hotel, revelou o empresário macaense, dono da Global Media, à Macau News Agency (conteúdo em inglês). O acordo será assinado esta terça-feira e a redação vai mudar-se para outro edifício a cerca de um quilómetro.

“É um investimento entre 35 a 40 milhões de euros por este hotel com 213 quartos”, disse Kevin Ho, dona da KNJ, que detém 30% da Global Media. O empresário adiantou ainda que o novo hotel será um Autograph Collection by Marriott e vai chamar-se Hotel Journal, numa homenagem aos mais de 60 anos em que o JN esteve naquele edifício.

“O turismo não é a única coisa que floresce em Portugal, é toda a economia, é um dos locais mais inovadoras da Europa. O país vai estar ainda melhor no futuro”, continuou o sobrinho de Edmund Ho, ex-chefe do Governo de Macau.

Com este negócio, a redação do JN vai agora mudar-se para um edifício na Rua de Latino Coelho, a cerca de um quilómetro, e a mudança deverá acontecer em breve.

O prédio em questão, com 17 andares, foi vendido no início do ano por quase dez milhões de euros à Authentic Emphaty, de acordo com a Sábado. Todos os gerentes da empresa macaense trabalham para a KNJ, incluindo Lei Ka Kei e David Siu, gerentes da Burgosublime, cuja empresa-mãe é a sucursal portuguesa da KNJ. Na altura foi tornado público que o objetivo desta compra seria a revenda.

Recorde-se que, no ano passado, a Global Media decidiu também vender o edifício sede do Diário de Notícias, em Lisboa, por 20 milhões de euros à Avenue, que está agora a transformar o imóvel num edifício residencial de luxo.