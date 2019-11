Faltam oito dias para o Rock ‘n’ Law

E é já daqui a oito dias que as bandas do Rock ‘n’ Law sobem ao palco do Kais, em Lisboa pela causa de combate ao abandono e o cuidar dos idosos. Evento que conta com o patrocínio do Eco/Advocatus.

A Associação de Solidariedade Social Nossa Senhora do Mar – Centro de Dia da Zambujeira do Mar -, em Odemira, é a instituição que vai beneficiar do apoio que o Rock ‘n’ Law irá reunir na edição deste ano e que contará com a participação de 14 sociedades de advogados distribuídos em nove bandas.

Ontem, a organização esteve reunida a discutir os últimos preparativos para o evento que decorre já na sexta-feira, dia 22, no Kais, em Lisboa. Para contribuir aceda ao site www.rocknlaw.pt.

Sofia Simão, Diretora Técnica da Associação de Solidariedade Social Nossa Senhora do Mar defendeu que “a nossa casa vai conseguir multiplicar o conforto que atualmente conseguimos proporcionar e, dessa forma, somar vida na vida dos nossos Idosos!”.

Para Francisco Proença de Carvalho, coordenador da iniciativa e baterista numa da bandas que estará em palco nessa noite, “Já angariamos ao longo dos anos cerca de 640 mil euros para projetos de solidariedade social, com um festival de rock de bandas de advogados. É obra!”.

A seleção da causa teve como objetivo alertar para o problema do acompanhamento dos idosos em Portugal. Segundo o Instituto Nacional de Estatística, já que um em cada cinco portugueses tem mais de 65 anos, tornando Portugal um dos países mais envelhecidos da União Europeia, registando também uma das piores respostas em termos de apoios sociais.

Pela primeira vez em 11 anos, o Rock ‘n’ Law escolheu uma causa fora do centro do país justamente por entender que deve estar presente onde as respostas de apoio escasseiam.

O valor do donativo servirá para apoiar o projeto de melhoria das condições para o acolhimento, em regime de Centro de Dia, dos 21 idosos que encontram nesta Associação parte da sua família. O conforto, a segurança, os serviços da Associação e o desenvolvimento de atividades de animação e integração sociocultural são os objetivos a cumprir na utilização do donativo angariado.

“Pelo 11º ano consecutivo, o Rock ‘n’ Law orgulha-se de ser uma iniciativa agregadora das Sociedades de advogados portuguesas em prol de uma causa social e mobilizador da sociedade civil. A festa que nasceu em 2009 no BBC, em Lisboa, junta hoje perto de duas mil pessoas e é responsável por ter entregue perto de 640 mil euros destinados a projetos de solidariedade social, ao longo dos últimos 10 anos”, segundo comunicado enviado pela organização.

A edição de 2019 conta já com o Alto Patrocínio do Presidente da República.