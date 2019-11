O dia foi de recordes em Wall Street, com os principais índices de referência, S&P 500, Dow Jones e Nasdaq, a registar máximos. A sessão na bolsa de Nova Iorque também foi em cheio para a empresa portuguesa Farfetch, que disparou quase 30% depois de anunciar resultados.

A empresa liderada por José Neves anunciou que as vendas quase duplicaram, superando as expectativas da própria empresa. Ainda assim, agravou os prejuízos em mais de 10% na comparação com os mesmos três meses do ano passado, o que não impediu um disparo nos títulos da Farfetch. Somaram 29,14% para os 9,66 dólares.

Por Wall Street, os investidores seguiram animados em relação às negociações comerciais entre a China e os Estados Unidos, depois de declarações do conselheiro económico da Casa Branca. Larry Kudlow disse que as duas maiores economias do mundo estão a aproximar-se de um acordo comercial, adiantando que as negociações com Pequim sobre o fim de uma guerra comercial, que já dura há 16 meses, estão a ser “muito construtivas”.

O S&P 500 fechou a sessão a valorizar 0,77% para os 3.120,35 pontos, um valor recorde. Também o industrial Dow Jones atingiu máximos ao avançar 0,80% para os 28.003,67 pontos. O tecnológico Nasdaq não foi a exceção, e somou 0,73% para os 8.540,83 pontos, máximos de sempre.

Num dia em que a bolsa norte-americana ficou pintada de verde, nota para a Applied Materials. A fabricante de equipamento tecnológico avançou 8,95% para os 62,06 dólares depois de apresentar resultados trimestrais acima do esperado. As cotadas da área da saúde também se destacaram nesta sessão. A empresa de cuidados de saúde UnitedHealth somou 5,30% para os 269,40 dólares.