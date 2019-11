O Novo Banco recebeu autorização do Fundo de Resolução para vender a carteira de créditos mediáticos e que estão ao incumprimento. Mas o valor do conjunto dos empréstimos problemáticos do chamado Nata II não foi de 1.700 milhões de euros, como anunciado inicialmente, mas de 1.365 milhões de euros, diz agora o banco.

Isto acontece porque foram retirados mais contratos deste portefólio, que inclui grandes financiamentos mediáticos em situação de incumprimento como de Joaquim Oliveira ou de Moniz da Maia e que foi vendido à Davidson Kempner. “O Novo Banco confirma que recebeu autorização do Fundo de Resolução para a concretização da operação de venda de uma carteira de créditos denominada Nata II, utilizando, no entanto, a prerrogativa negociada pelo banco para excluir alguns créditos da carteira inicial“, diz a instituição liderada por António Ramalho, em comunicado.

“Os casos retirados continuarão a ser seguidos pelas equipas de recuperação do Novo Banco, com implementação de estratégias alternativas de recuperação, por via negocial ou judicial, que maximizem o valor recuperado dos ativos”, acrescenta.

O banco adianta ainda que, apesar de o valor bruto contabilístico da carteira ter sido de 1.365 milhões, inferior ao anunciado em setembro, o Nata II continua a ser “uma das cinco maiores operações semelhantes concretizadas com sucesso na península ibérica” em 2019.

O impacto da venda da carteira já foi registado nas contas de setembro. Nos primeiros nove meses do ano, o Novo Banco viu os prejuízos agravarem-se para 570 milhões de euros, penalizado também por estas operações de alienação de ativos problemáticos (como o Sertorius, Albatroz ou o Nata II) ou considerados não estratégicos (como a seguradora GNB Vida), cujo impacto negativo ascendeu a -391 milhões de euros.

O Novo Banco não deixa de salientar, ainda assim, que a “concretização da operação Nata II permite que, pela primeira vez na sua história, o rácio de NPL do Novo Banco possa descer para menos de 15%”.

Antes de ter chegado a um acordo para a venda do Nata II à Davidson Kempner, o Novo Banco já tinha retirado dez grupos devedores da carteira de créditos por terem sido encontrados soluções de venda ou reestruturações individuais mais vantajosas.

O Novo Banco, detido a 75% pelo Lone Star e 25% pelo Fundo de Resolução, tem vindo a acelerar a venda de carteiras de malparado e outros ativos problemáticos e não estratégicos no âmbito do plano de reestruturação que terminará em 2021.