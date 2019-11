Cartão Lisboa Viva dá desconto nas motas da eCooltra

A eCooltra está a oferecer descontos nas motas elétricas em Lisboa para quem tenha passe de transportes públicos, anunciou a empresa em comunicado.

“A eCooltra […] associou-se ao cartão Lisboa Viva, permitindo que até dia 31 de janeiro de 2020, todos os que se deslocam em Lisboa terão uma mobilidade 360. Os utilizadores deste cartão terão direito a um desconto de 15% no serviço da eCooltra”, informou a empresa em comunicado. Ou seja, em vez dos 26 cêntimos por minuto, o preço do serviço fica a 22 cêntimos para quem associe a sua conta ao passe Lisboa Viva. A adesão à campanha é feita através deste formulário.

Esta campanha prova que o crescimento no número de pessoas com cartão Lisboa Viva continua a seduzir as empresas de mobilidade, que veem nele uma forma de atraírem novos clientes, com a promessa de uma solução de mobilidade integrada com as alternativas de transporte público.

A eCooltra não esconde essa ambição: “Esta colaboração surge depois de terem sido batidos novos recordes na venda dos passes incluídos neste cartão — 723.129 em setembro, representando um crescimento de 25,5% desde que os novos tarifários Navegante entraram em vigor. Diariamente existem 750.000 utilizadores a utilizar a rede de transportes de Lisboa”, aponta a empresa em comunicado, indicando que, atualmente, existem cerca de três milhões de utilizadores do cartão Lisboa Viva.

Aliás, segundo o cofundador da empresa, Tim Buetefisch, “esta é uma oportunidade para fazer chegar o nosso serviço a mais pessoas e faz parte da nossa política a procura de novas soluções, que possam contribuir para a melhoria da vida das pessoas”.

Esta promoção surge alguns meses depois de a empresa de trotinetas elétricas Hive ter anunciado a oferta de créditos para viagens gratuitas a quem associasse o cartão Lisboa Viva à aplicação. À semelhança da eCooltra, esta campanha foi temporária e já não se encontra em vigor.