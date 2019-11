73,18%. Esta foi a subida máxima registada pelas ações SAD do Benfica na bolsa de Lisboa em reação à Oferta Pública de Aquisição (OPA) parcial lançada pelo clube, atirando os títulos para o valor mais elevado de sempre. Para encontrar uma valorização tão expressiva dos títulos da SAD encarnada é preciso recuar até outra OPA, a de Joe Berardo, em 2007.

As ações da SAD demoraram quase hora e meia até formarem um primeiro preço depois da OPA lançada pelo Benfica por um valor de 5,00 euros, cada. Ofereceu um prémio de 81%, levando as ações a registarem um salto de mais de 70%. Chegaram a ganhar 73,18%, até ao recorde de 4,78%, encerrando a sessão com uma valorização de 70,29% para 4,70 euros, num dia negativo para a bolsa nacional, com o PSI-20 a ceder 0,07%. Jerónimo Martins, EDP e Nos pesaram.

Benfica dispara com OPA

Esta é a subida mais expressiva de sempre do Benfica em bolsa, um trajeto que começou em 2007, isto depois de terem sido vendidos os títulos em 2001 por um valor que só agora os investidores vão conseguir reaver. Aliás, o próprio clube explica o valor a que é lançada a OPA com a intenção de permitir a esses investidores resgatarem o dinheiro aplicado, sem perdas.

Durante este período em bolsa, a SAD do Benfica viveu altos e baixos. O momento mais “quente” para a SAD foi em meados de 2007, altura em que Joe Berardo, através da Metalgest, apresentou uma OPA sobre 85% do capital a 3,50 euros (prémio de 30% face à cotação do dia anterior) que levou os títulos a dispararem 54,28% até aos 4,15 euros. No período após essa OPA que acabou por fracassar, as ações chegaram a valorizar ainda mais perante uma pretensa OPA chinesa que, contudo, nunca aconteceu.

Com a subida registada nesta sessão, a SAD eleva ainda mais o ganho acumulado desde o início do ano — já vai em 175%. Antes da OPA já subia mais de 60%, embalada pelo desempenho desportivo do clube que tem levado a SAD a apresentar resultados cada vez mais positivos. Na última época, a sociedade registou o seu segundo melhor resultado de sempre, com lucros de 29,4 milhões de euros.