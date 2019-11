Quase 60% dos bancos alemães já estão a cobrar uma taxa de juro nos depósitos dos grandes clientes. E mais de 20% já aplica mesmo taxas negativas aos clientes de retalho.

O Bundesbank realizou um inquérito junto dos 220 bancos no final de setembro, ou seja, duas semanas depois de o BCE ter cortado a taxa de depósitos para -0,5%, tendo criado um sistema de dois escalões em que uma parte do excesso de liquidez do banco fica isenta deste encargo.

Os resultados mostram que 58% dos bancos responderam que estão a impor juros negativos em alguns depósitos corporate e 23% disseram que estão a fazer o mesmo nos depósitos de clientes do segmento do retalho, segundo adianta o Financial Times (acesso pago/conteúdo em inglês) citando dados do inquérito do Bundesbank.

A prática não é pacífica na Alemanha. Por cá, a discussão pública em torno do tema é mais recente, mas igualmente pouco consensual. A Associação Portuguesa de Bancos está a discutir com o Banco de Portugal a possibilidade de cobrar uma comissão nos depósitos de multinacionais e empresas públicas, deixando de fora as famílias, tendo em conta que a lei portuguesa não permite a aplicação de juros negativos aos clientes — que o Governo não vai mexer, segundo disse ao ECO fonte das Finanças.

Tanto cá como na Alemanha, a discussão surge por causa da política do BCE, que é visto, entre os alemães, como uma entidade que penaliza quem poupa. O FT dá como exemplo um artigo no jornal alemão Bild, em que Mario Draghi, que se abandonou recentemente a liderança do BCE, surge retratado como o “Conde Draghila”, o vampiro que suga as poupanças das famílias.

O CFO do Deutsche Bank, James von Moltke, revelou no mês passado aos analistas que o maior banco alemão está a acelerar os esforços para passar as taxas de juro negativas para os clientes depois de concluir que poderia fazê-lo em relação a cerca de um quinto dos seus depósitos de retalho. O Commerzbank disse este mês que vai começar a cobrar uma taxa nos depósitos de clientes de retalho com mais de um milhão de euros.

O Berliner Volksbank fez uma das movimentações mais agressivas no setor: começou a aplicar uma taxa de -0,5% sobre todos os depósitos acima de 100 mil euros.