Retalho pesa e Wall Street não aguenta recordes

Wall Street não aguentou os recordes com que iniciou a sessão e acabou por fechar entre ganhos e perdas ligeiros. O retalho penalizou o índice Dow Jones, após duas empresas do setor terem alertado para o impacto da guerra comercial nas despesas com consumo.

A Home Depot, que caiu 5,46%, e a Kohl’s Corp, que afundou 19,46%, cortaram ambas as projeções de vendas para este ano. Keith Lerner, estratega chefe de mercados da SunTrust Advisory, considera que é cedo para “pânico” tendo em conta a importância do Natal para o setor. “Os mercados estão a digerir os ganhos recentes e à espera de mais clareza na frente comercial“, disse, em declarações à Reuters.

Têm sido as negociações comerciais entre os EUA e a China e a expectativa de um acordo antes de 15 de dezembro (data em que entram em vigor novas tarifas) a animar os investidores. Os principais índices norte-americanos abriram a renovar máximos de sempre, mas nem todos aguentaram. O industrial Dow Jones caiu 0,36% para 27.934,02 pontos e o financeiro S&P 500 deslizou 0,059% para 3.120,18 pontos.

A melhor performance foi mesmo do tecnológico Nasdaq, que fechou a ganhar 0,24% para 8.570,66 pontos. Os ganhos do Facebook (0,97%) e da Broadcom (2,13%) impulsionaram o índice e ajudaram a contrabalançar as perdas da Qualcomm (-2,79%).