Há 27 dezenas estrelas a “brilhar” no cardápio do país. O Guia 2020 das estrelas Michelin aconteceu em Sevilha e trouxe para Portugal cinco novas condecorações gastronómicas, com destaque para o restaurante Casa de Chá Boa Nova que recebe a sua segunda estrela. Mas há também três restaurantes nacionais que perdem as estrelas que tinham recebido.

O Casa de Chá Boa Nova do chef Rui Paula,em Leça da Palmeira, recebeu a sua segunda estrela no Guia Michelin Espanha e Portugal, juntando-se a um grupo exclusivo que inclui apenas sete restaurantes em território nacional, segundo avançam o Expresso e o Público.

Além desta, houve quatro outros restaurantes a receberem as suas primeiras estrelas, fechando o leque de 20 restaurantes com esta distinção. Os estreantes são o Epur, de VicentFarges, em Lisboa, o FiftySecondsby Martin Berasateguicom Filipe Carvalho em Lisboa, o Mesa de Lemos, de Vítor Matos em Viseu, e o Vistas, de Rui Silvestre em Vila Nova de Cacela. Estes foram os cinco vencedores da noite. Mas também houve saídas.

Depois de um interregno de um ano em que não houve estrelas retiradas, o juri voltou a tomar essa opção. O guia 2020 retirou a distinção a três restaurantes portugueses: o L’And and Vineyrads em Montemor-o-Novo e o Willie’s em Vilamoura. Também o Henrique Leis, em Almancil, saiu da lista, mas por iniciativa própria.

Houve ainda outra desilusão para os portugueses. Havia seis restaurantes candidatos a receberem a sua terceira estrela, o que nunca aconteceu no país. Mas nenhum o conseguiu. Ao contrário de Espanha que tem 11 restaurantes com três estrelas Michelin.

Muita coisa muda depois de se conquistar uma estrela Michelin, seja para o chef como para o próprio restaurante. Criam-se mais postos de trabalho, tornando as equipas mais coesas, aumenta a confiança do próprio restaurante para inovar e, claramente, aumenta a procura dos clientes.

Quanto custa comer num restaurante com estrela Michelin? Cerca de 200 euros

A procura aumenta e os clientes aparecem de todos os cantos do mundo. De facto, uma estrela Michelin muda mesmo a vida de um restaurante. Alguns dos restaurantes mais caros do país são detentores de uma destas famosas estrelas. É aqui onde uma refeição custa cerca de 200 euros, mas pode ir além disso.

É o caso do Il Gallo d’Oro, no Funchal, que conta já com duas estrelas. Liderado pelo chef Benoît Sinthon, o restaurante tem o menu de degustação mais caro do país. A opção com dez criações custa 245 euros por pessoa, sendo que se quiser a harmonização de vinhos a fatura aumenta em 105 euros por cada comensal.

Outro exemplo é o Ocean, um restaurante inserido no hotel Vila Vita Parc Resort & Spa, em Armação de Pêra, e que conta também com duas estrelas Michelin. A cozinha está a cargo do chef austríaco Hans Neuner e só funciona ao jantar. Os clientes têm de aparecer com um dresscode “eveningwear elegante” e estarem prontos para pagar 170 euros (por pessoa) pelo menu de degustação de quatro pratos ou 210 euros pelo menu com seis pratos.

Ainda por terras algarvias encontra-se outro dos restaurantes mais caros do país, também com duas estrelas Michelin. É o Vila Joya, em Albufeira, integrado numa unidade hoteleira e o primeiro restaurante do país a conseguir um par de estrelas. É também um chef austríaco, Dieter Koschina, que está ao leme da cozinha. Ao almoço há um menu de degustação com quatro pratos por 135 euros e, ao jantar, o menu contempla seis pratos por 210 euros.

Na capital, exatamente no Parque Eduardo VII, está o chef Joachim Koerper ao leme do Eleven. Com apenas uma estrela Michelin, os clientes podem escolher entre vários menus, sendo que o mais caro, focado na trufa preta, custa 198 euros sem bebida.

(Notícia atualizada às 20h40)