5 coisas que vão marcar o dia

A atualização das projeções económicas para Portugal por parte da OCDE é um dos principais marcos num dia em que também são divulgados dados sobre a evolução do endividamento da economia, sobre o investimento em certificados e relativos à evolução das taxas de juro implícitas no crédito à habitação. Nos EUA, a Tesla revela a sua nova pick-up.

OCDE atualiza projeções para a economia portuguesa

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) dá a conhecer as suas expectativas para o crescimento da economia global, europeia e portuguesa. No Outlook Económico, irá apresentar projeções para o PIB ou défice para os próximos dois anos, e atualizar as previsões para o fecho de 2019. Nas últimas previsões para a economia portuguesa publicadas em maio, a OCDE previa que o défice atinja os 0,5%, este ano, e 0,2%, em 2020. Irá agora aproximar a sua previsão à do Governo que antecipa contas públicas equilibradas já no próximo ano?

Banco de Portugal revela endividamento da economia

O Banco de Portugal dá a conhecer, esta quinta-feira, a evolução do endividamento da economia — endividamento das empresas do setor público, privado e dos particulares, excluindo o setor financeiro. Depois de o endividamento da economia portuguesa ter aumentado cerca de 400 milhões de euros em agosto, atingindo os 724 mil milhões de euros, depois de dois meses de desalavancagem, vai ficar a saber-se qual foi a evolução em setembro.

Como evoluiu o investimento em certificados?

O Banco de Portugal divulga o seu boletim estatístico de novembro, onde será possível perceber qual foi a evolução do investimento dos portugueses em certificados em outubro. De salientar que os produtos de poupança do Estado têm vindo a perder brilho entre os aforradores portugueses. Em setembro, o investimento em Certificados de Aforro e do Tesouro engordou 16 milhões de euros, o montante mais baixo dos últimos dez meses.

Juros para comprar casa vão voltar a cair?

O Instituto Nacional de Estatística divulga o valor da taxa de juro implícita no crédito à habitação em Portugal relativo a outubro. Os últimos dados disponíveis, relativos a setembro, sinalizaram o segundo mês consecutivo de queda dos juros, face aos máximos de três anos definidos em agosto. Irá essa tendência de queda manter-se em outubro?

Tesla vai revelar a nova pick-up

A Tesla revela ao público nesta quinta-feira o seu “filho mais novo”: uma pick-up. Muito pouco ou nada se sabe sobre o modelo totalmente elétrico, além do facto de a marca pretender comercializar a versão mais acessível a partir de 49.000 dólares e que tudo aponta para que se venha a chamar Cybertruck.