O banco público já está a cobrar comissões nos depósitos das instituições financeiras, de modo a tentar contornar a política monetária do Banco Central Europeu. “A Caixa cobra comissões [nos depósitos] a instituições financeiras para saldos acima de determinado valor”, confirmou fonte oficial ao Jornal de Negócios (acesso pago), não referindo que patamar está em causa.

A intenção de cobrar comissões nos depósitos de outros bancos já tinha sido anunciada por Paulo Macedo na conferência de imprensa de resultados. Nessa ocasião, o presidente da Caixa Geral de Depósitos (CGD) sublinhou que não iria cobrar às empresas públicas, frisando que a “única vontade é cobrar a bancos e instituições financeiras”.

A concretização dessa vontade decorre do facto da lei não permitir a aplicação de juros negativos nos depósitos em Portugal, tendo o BPI e outros bancos já tomado um caminho semelhante.

No caso do BPI, as comissões começaram a ser aplicadas no final de julho, estando em causa uma comissão de 0,3% sobre os depósitos de clientes institucionais, à qual acresce o Imposto do Selo (IS) de 4%.