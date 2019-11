“A não ser por alguma alteração anormal das circunstâncias, a Caixa Geral de Depósitos (CGD), relativamente aos seus clientes, designadamente aos particulares, não tenciona voltar a aumentar as comissões durante todo o decorrer do ano que vem além do que já foi anunciado”, assegurou esta sexta-feira o presidente do banco, Paulo Macedo.

Na apresentação dos resultados dos primeiros nove meses do ano, Paulo Macedo diz que “só uma alteração dos cenários em cima da mesa é que o banco pondera voltar a alterar as comissões em 2020”. “E estou a fazer esta salvaguarda: se houver algum movimento anormal de uma multinacional ou outro tipo de ação que não estamos a antever no mercado”, explicou.

Sobre a polémica em torno da subida das comissões, o presidente da CGD referiu que as receitas com o comissionamento subiram apenas 1,4% este ano. “De tudo isto que vem sucedendo contra a Caixa, o que aconteceu foi um aumento de 1,4%. Isto foi o que aconteceu nas contas”, sublinhou Paulo Macedo, para depois enunciar os benefícios que os clientes particulares e empresas estão a ter com o ambiente de juros negativos.

No caso das famílias, mais de 10 mil créditos estão a tirar partido de juros negativos, com um encargo de 40 milhões para o banco. Já as empresas “tiveram 85 milhões de euros de juros que pouparam” e “menos dez milhões que pagaram em comissões” face a 2016.

Paulo Macedo adiantou que o objetivo previsto no plano estratégico acordado com as autoridades europeias, de aumentar as comissões em 100 milhões de euros, “não será atingindo”.

Macedo afasta comissão sobre empresas públicas

Ainda sobre o tema das comissões, desta vez a propósito de uma iniciativa da Associação Portuguesa de Bancos junto do Banco de Portugal, para que o setor possa aplicar uma comissão sobre depósitos de grandes clientes, Paulo Macedo indicou que a Caixa não pretende aplicá-la às contas de empresas públicas.

“Não vamos cobrar comissões aos particulares, nem empresas, nem empresas públicas”, assegurou o presidente da CGD.

Acrescentou que a “única vontade é cobrar a bancos e instituições financeiras”. Ou, “se houver uma situação de fluxo para a Caixa, de multinacionais que vem para CGD para fugir a outra comissão noutro banco”, a instituição também irá equacionar nesse caso.

A CGD registou uma subida de 74% dos lucros para 640,9 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, com o resultado a ser impulsionado sobretudo pela alienação dos bancos em Espanha e África do Sul.