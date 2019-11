Questionado pelo ECO se a Caixa Geral de Depósitos (CGD) pode vir a pagar um dividendo superior a 250 milhões de euros, Paulo Macedo diz que é um cenário “plausível”. Mas o presidente do banco público tem vários requisitos para cumprir. Um deles é a não-oposição à distribuição de resultados por parte do Banco Central Europeu (BCE).

“A Caixa aprovou uma política de dividendos. A Caixa deverá pagar aos acionistas desde que cumpridos dez requisitos. Há uma diferença: dantes tinha de haver uma autorização do BCE, agora é uma não-oposição do BCE, o que reflete a evolução da Caixa”, sublinhou Paulo Macedo na apresentação das contas até setembro.

A CGD atingiu um lucro de 640 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano e fixou um payout entre 40% e 50%. É neste cenário de mais resultados que o CEO do banco público diz que é “plausível” que o valor do dividendo venha a ser superior aos 250 milhões de euros (40% do resultado obtido até agora).

(Notícia em atualização)