Os CTT caíram mais de 4% na sessão desta quinta-feira, liderando as quedas em Lisboa. A bolsa nacional fechou o dia em terreno negativo, num dia de aversão ao risco em toda a Europa.

O PSI-20, o principal índice português, caiu 0,905 para 5.172,77 pontos, com 14 cotadas a encerrarem abaixo da linha de água. Destaque para os CTT: as ações cederem 4,52% regressando à casa dos 3,00 euros, depois de um prolongado rally nas últimas semanas.

Pesos pesados como EDP, EDP Renováveis e BCP contribuíram para uma queda mais expressiva na praça portuguesa: o banco liderado por Miguel Maya perdeu 1,03% para 0,2026 euros, enquanto as duas elétricas cederam 1,86% para 3,646 euros (EDP) e 1,96% para 10,00 euros (EDP Renováveis).

CTT deslizam

Fora do índice de referência nacional, as ações da Martifer também estiveram sob forte pressão vendedora, isto depois de ter anunciado um aumento de capital no valor de 40 milhões de euros. Na reação, os títulos cederam 9,95% para 0,362 euros.

Lá por fora o sentimento também foi negativo, mas as perdas foram mais contidas. O índice de referência europeu Stoxx 600 cedeu 0,36%. O CAC-40 e o FTSE-Mib deslizaram em torno de 0,2%. O IBEX-35 caiu 0,1%. Do outro lado do Atlântico, os principais índices bolsistas estão em perda por causa da notícia de que o acordo comercial entre EUA e China poderá só vir a acontecer no próximo ano, e não em meados do próximo mês como se apontava.

(Notícia atualizada às 17h03)