As startups açorianas Cereal Games, Yara Pets e Azores Touch são as mais recentes investidas pela Portugal Ventures, com rondas no valor total de 800 mil euros, anunciou a gestora de capital de risco pública em comunicado.

No caso das primeiras duas — Cereal Games e Yara Pets — as empresas receberam investimento da Portugal Ventures através do Fundo Azores Ventures. No caso da Azores Touch, a startup recebeu dinheiro através do fundo Turismo Crescimento.

O Fundo Azores Ventures conta com a participação do Governo Regional dos Açores, e “tem como objetivo colmatar a falha de mercado para a região dos Açores na dinamização de projetos de inovação e empreendedorismo, bem como aumentar a criação de emprego e competitividade empresarial no arquipélago”. Criado pela Portugal Ventures, o fundo tem ainda como parceiro a Sociedade para o Desenvolvimento empresarial dos Açores (SDEA), tendo até ao momento investido em duas startups.

“A política de investimentos sucessivos em startups com sede nos Açores, através de Entidades especializadas em capital de risco, demonstra que o ecossistema empreendedor dos Açores e os nossos empreendedores têm vindo a crescer e a aproveitar os novos instrumentos financeiros disponíveis”, assegura Sérgio Ávila, vice-presidente do governo regional, citado em comunicado, acrescentando que, para a região, é fundamental a captação de investimento e a “alavancagem do capital de risco nas startups”. “A postura do Governo será sempre a de apoiar os empreendedores. Desejo a ambas as empresas participadas um enorme sucesso e que continuem a acreditar no ambiente favorável para o desenvolvimento de negócios que conseguimos criar nos Açores”, afirma ainda.

“Estes novos investimentos resultaram do compromisso assumido pela Portugal Ventures junto do Governo Regional dos Açores, de estreitar relações com o ecossistema do empreendedorismo daquele arquipélago, no sentido de identificar projetos e concretizar investimentos na criação de empresas na Região Autónoma dos Açores, que desenvolvam atividades inovadores e que permitam a fixação de recursos humanos qualificados e que sejam considerados estratégicos para o desenvolvimento da economia regional dos Açores”, sublinha Rui Ferreira, vice-presidente da Portugal Ventures.