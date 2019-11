Chega duplica intenções de voto um mês depois das eleições

O Chega foi o partido que saiu mais beneficiado junto dos portugueses no mês seguinte às eleições legislativas. O partido de André Ventura duplicou as intenções de voto, de acordo com uma sondagem da Aximage.

De acordo com a sondagem “Pós-eleitoral Novembro 2019”, realizada para o Jornal Económico (link indisponível), a força política de extrema-direita obteve a maior variação positiva nas intenções de voto, com um aumento de 1,7 pontos percentuais.

Este acréscimo permitiria ao Chega mais do que duplicar o resultado obtido nas urnas. Nas eleições de legislativas, de 6 de outubro, teve 67.826 votos (1,29%), tendo conseguido eleger um único deputado para o Parlamento, tal como o Iniciativa Liberal e o Livre.

Além do Chega, também o PS sobe 1,1 pontos percentuais, enquanto o Bloco de Esquerda consegue aumentar as intenções de voto em 0,9. Por sua vez, o PSD regista a maior quebra.