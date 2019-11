Finanças travam incorporação de 200 novos militares na GNR

A incorporação de 200 militares na GNR prometida em maio pelo ministro da Administração Interna continua sem avançar por falta de luz verde do Ministério das Finanças. A informação foi avançada pelo Jornal de Notícias (acesso condicionado).

Sem identificar fontes, o jornal noticia que o ministério liderado por Eduardo Cabrita tem tudo a postos para abrir o novo concurso para a GNR. Mas a operação estará a ser travada pelas Finanças, tuteladas pelo ministro Mário Centeno.

Este reforço do efetivo da GNR tem sido uma das reivindicações desta classe profissional. Os holofotes voltaram a incidir sobre ela na passada quinta-feira, na segunda manifestação da GNR, em conjunto com a PSP, que concentrou militares e agentes em frente à escadaria da Assembleia da República. Faltam 5.000 elementos na GNR, de acordo com dados das associações socioprofissionais da GNR, citados pelo Jornal de Notícias.

Em Portalegre, a 19 de maio, Eduardo Cabrita prometeu que uma incorporação de “200 novos militares” iria acontecer ainda este ano. A promessa foi feita pelo ministro à margem da cerimónia de juramento de bandeira do 41.º Curso de Formação de Guardas da GNR, indica ainda o jornal.