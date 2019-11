Revista de imprensa internacional

Esta terça-feira, os jornais internacionais colocam em destaque um sismo, o segundo no espaço de dois meses, que abalou a Albânia, provocando pelo menos seis mortos e centenas de feridos. É também notícia um novo avanço nas conversações entre os Estados Unidos e a China, numa chamada telefónica realizada entre os principais negociadores. Em Hong Kong, a Alibaba começou a negociar na bolsa, angariando mais de 11 mil milhões de dólares. Veja estas e outras notícias que marcam a atualidade internacional.

Reuters

Sismo na Albânia faz seis mortos e 300 feridos

Um sismo de magnitude 6,4 na escala de Richter abalou a Albânia, naquele que foi um dos tremores de terra mais poderosos em décadas, no país. Pelo menos seis pessoas morreram e 300 ficaram feridas, na sequência do sismo que fez edifícios colapsar, deixando pessoas soterradas. Este é o segundo sismo a atingir o país no espaço de menos de dois meses, e terá sido também sentido em Itália e na cidade sérvia de Novi Sad. Leia a notícia completa na Reuters (acesso livre, conteúdo em inglês).

Bloomberg

China e EUA terão chegado a novo “consenso” durante a madrugada

A China e os EUA “chegaram a consenso para resolver de forma apropriada as questões relevantes” da guerra comercial e concordaram em manter contacto para fechar os pontos que ainda faltam do acordo comercial de “primeira fase”. A informação foi dada pelo Ministério chinês do Comércio, num comunicado onde dá conta de um telefonema entre representantes chineses e norte-americanos durante a madrugada desta terça-feira. Do lado dos EUA, há apenas a confirmação oficial de que decorreram negociações, mas silêncio em torno de detalhes. Leia a notícia completa na Bloomberg (acesso condicionado, conteúdo em inglês).

Financial Times

Novas ações da Alibaba já negoceiam em Hong Kong. Grupo angaria 11 mil milhões de dólares

As ações da Alibaba subiram 6% em Hong Kong, depois de a empresa fundada por Jack Ma ter angariado mais de 11 mil milhões de dólares numa emissão de novas ações. Esta operação acontece cinco anos depois de a Alibaba ter angariado 25 mil milhões de dólares com a dispersão de capital na bolsa de Nova Iorque. Na estreia das novas ações em Hong Kong, Daniel Zhang, o recém-apontado presidente executivo, afirmou que a empresa “regressou a casa”. Leia a notícia completa no Financial Times (acesso pago, conteúdo em inglês).

Deadline

Netflix “salva” cinema histórico em Nova Iorque

A Netflix fechou um contrato de arrendamento do Paris Theatre, em Nova Iorque, o último cinema de apenas uma sala de Manhattan. O espaço tinha fechado em agosto, quando terminou o contrato com o grupo City Cinemas, e não conseguiu manter as portas abertas. A plataforma de streaming decidiu reavivar o local, assinando um contrato de longa duração, sendo que não revelou por quanto tempo seria. Entretanto, a Netflix colocou neste cinema, para uma exibição temporária, o seu filme, Marriage Story. Leia a notícia completa na Deadline (acesso livre, conteúdo em inglês).

Valor Económico

Brasil ameaça sair do Mercosul

O ministro brasileiro dos Negócios Estrangeiros indicou que uma saída do país do Mercosul está em cima da mesa, devido à crise na Argentina, que diz dificultar as exportações e apresentar uma ameaça ao crescimento da indústria brasileira. Ernesto Araújo indicou que a rutura não é o “plano A”, mas não está totalmente descartada. A oposição está a tentar travar que o Executivo de Jair Bolsonaro tome uma decisão isolada neste sentido. Leia a notícia completa no Valor Económico (acesso pago).