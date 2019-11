Esta quinta-feira é Dia de Ação de Graças e Wall Street vai estar fechado. Mas a véspera do feriado está a impulsionar os principais índices norte-americanos para novos máximos históricos, à boleia de um maior otimismo entre os investidores em relação às negociações na frente comercial entre Washington e Pequim.

Donald Trump disse que ambos os lados estão a ultimar os detalhes do acordo que colocará um ponto final na guerra comercial ente EUA e China, isto apesar de ter sublinhado o apoio da Casa Branca aos manifestantes em Hong Kong, algo que não é bem visto pelas autoridades chinesas.

Neste cenário, o S&P 500 soma 0,17% para 3.145,73 pontos, registando um novo recorde. Também o industrial Dow Jones e o tecnológico Nasdaq estão a negociar em novos máximos com avanços de 0,07% e 0,25%, respetivamente.

As bolsas dos EUA têm estado a conquistar máximos históricos este mês perante a proximidade de uma resolução do conflito comercial entre as duas maiores economias do mundo, uma temporada de resultados que saiu acima do esperado e ainda pela possibilidade de a Reserva Federal americana cortar os juros pela terceira vez este ano.

Em termos empresariais, destaque para as ações da Tesla: a fabricante de carros elétricos avança 0,73% para 331,31 dólares, depois de o CEO Elon Musk ter anunciado num tweet que recebeu 250 mil encomendas para a nova carrinha pick up que foi lançada há cinco dias.