O investimento da Bright Sunday em Portugal vai ultrapassar os dez milhões de euros até final do ano, focando-se na energia renovável, nomeadamente painéis solares, anunciou hoje a empresa sueca.

A empresa, com sede em Estocolmo e especializada em soluções de energia renovável, refere que, “até ao final de 2019, vai ultrapassar a marca dos dez milhões de euros de investimento no mercado português, fornecendo soluções para a implementação de painéis solares e outras tecnologias limpas de poupança de energia”.

Segundo as previsões apontadas em comunicado, “o acelerado ritmo de crescimento da Bright Sunday vai continuar ao longo dos próximos anos, com a previsão de realização de investimentos de cerca de 250 milhões de euros em Portugal e Espanha”, país que será o próximo mercado de expansão da sua atividade.

“Em 2019, provámos efetivamente as potencialidades do nosso modelo de negócio em Portugal”, defende a Bright Sunday, explicando ter assegurado contratos com empresas de várias áreas, incluindo clubes de futebol, produtores de vinho, empresas de moda, hotéis ou setor alimentar.

A Bright Sunday escolheu Portugal como o seu mercado de lançamento em 2016 e entre as razões para a sua decisão listou fatores como o elevado número de empresas portuguesas exportadoras, “muitas das quais mantendo acordos comerciais com grandes companhias suecas com uma procura crescente em termos de sustentabilidade da cadeia de fornecedores”.

Atualmente, a BrightSunday trabalha com mais de 20 parceiros de engenharia, procurement e construção em Portugal e Espanha na implementação de painéis solares fotovoltaicos e iluminação LED.