Chegou finalmente a última sexta-feira de novembro, quando se celebra a Black Friday. Este dia tem vindo a ser bastante antecipado, e este ano as promoções até começaram a aparecer mais cedo. Algumas marcas têm descontos no site já desde o início da semana, tentando prolongar o período de compras e algumas vão até estender-se até segunda-feira, Cyber Monday, 2 de dezembro.

As promoções da Black Friday multiplicam-se, e hoje em dia, rara é a marca que não adere. Desde supermercados a clubes de futebol, passando por lojas de moda e canais de televisão, veja os descontos exclusivos deste evento, que teve origem nos Estados Unidos e ocorre logo após o Dia de Ação de Graças.

Promoções em Playstations, telemóveis e portáteis? É só escolher

A tecnologia é uma das categorias de produtos mais procurada na “sexta-feira negra”, e não há falta de oferta. No caso da Worten, os preços baixaram em muitos telemóveis, televisões e acessórios, como auscultadores Bluetooth. A Fnac também tem descontos em tecnologia e não só. Sem PlayStation 4 ou quer oferecer uns jogos pelo natal, há um catálogo especial de descontos de até 60% numa vasta gama de títulos. Se estava de olho na consola, pode agora poupar mais de 100 euros.

A AliExpress e a Amazon, que têm um surtido mais geral, também têm descontos em vários produtos. Pode ser a oportunidade de se render à moda dos assistentes virtuais e comprar um dispositivo da gama Alexa. Por exemplo, o Echo Show 5, que tem um ecrã e responde a comandos de voz, custa 49,99 euros, um desconto direto de 44%.

Já a Radio Popular cortou nos preços dos telemóveis e portáteis, com descontos que rondam os 30%, noutros, sendo que há até produtos em que conseguirá poupar centenas de euros, como no caso do Galaxy S10+ da Samsung. A Media Markt tem descontos em categorias desde os smartphones aos wearables, passando pelos jogos, televisões, aparelhagens e eletrodomésticos. A loja online da PhoneHouse tem alguns descontos exclusivos.

A Apple também se rendeu à sexta-feira das promoções. Num email enviado aos utilizadores de produtos da marca, a fabricante do iPhone deixa a dica: “Receba um vale-oferta da Apple Store até 200 euros em produtos selecionados durante os quatro dias especiais”, isto é, desde a Black Friday à segunda-feira de Cyber Monday.

Supermercados

Precisa de fazer as compras do mês? Alguns supermercados aderiram à Black Friday para fazer promoções especiais. É o caso da Auchan, onde os descontos incluem um pouco de tudo, desde televisões a brinquedos, passando por eletrodomésticos e charcutaria. Acontece em todas as lojas em Portugal, físicas e online, e tem, por exemplo, promoções de 15% na picanha de novilho, 30% em capas e edredões e até 25% numa seleção de frigoríficos e combinados.

O Continente também celebra o “Black Weekend”, mas apenas online. Entre as promoções disponíveis encontra-se de tudo, desde uma redução de 10% nos cabazes de Natal, 25% nos brinquedos, 20% numa seleção de bacalhau inteiro, e um desconto de 75 euros na Nintendo Switch.

No El Corte Inglés todos os departamentos participam na Black Friday, como moda, desporto e decoração, passando pelo supermercado e o gaming. Há descontos de até 30% numa seleção de fragrâncias e 25% em maquilhagem. Já na tecnologia, há promoções de até 50% na informática e som e imagem e até 35% em smartphones. Grandes eletrodomésticos terão o preço reduzido em 40%.

Telecoms oferecem descontos no videoclube e subscrições de canais a metade do preço

Nas telecomunicações, a Nos aderiu a este “feriado”. Tem descontos até 400 euros, em smartphones, televisões, acessórios, pacotes e até no videoclube. Já a Vodafone tem promoções que incluem ofertas de acessórios e de internet móvel sendo que, por exemplo na compra de certos equipamentos, oferecem três mensalidades.

A Black Friday também lhe dá uma oportunidade de obter um “passe de meia época” para canais de desporto. A Eleven Sports lançou uma campanha que dá aos clientes acesso a todos os conteúdos do canal durante seis meses por menos de metade do preço de uma subscrição anual, 39,99 euros. A campanha é válida até dia 2 de dezembro e exclusiva para subscrições através de elevensports.pt ou dos operadores Meo, Nos, Nowo e Vodafone.

Casacos, sapatos e maquilhagem a metade do preço

Para quem quer renovar o guarda-roupa, esta poderá ser uma boa altura, já que a maior parte das lojas de moda e beleza tem descontos esta sexta-feira. A Women’secret, Springfield, Cortefiel e Pedro del Hierro têm descontos até 50% em artigos selecionados, e 25% nos restantes.

As marcas do grupo Inditex, como a Zara, Pull&Bear, Bershka e Stradivarius, não divulgaram com antecedência os descontos, mas confirmaram que vão fazer parte da Black Friday. A La Redoute, loja conhecida pelos catálogos, terá descontos de até 60%.

Livros, ebooks e música com descontos até 50%

Se quer acrescentar mais uns volumes à pilha de livros que tem para ler, pode aproveitar os descontos das livrarias. A Bertrand e a Wook oferecem 20% a 50% de desconto imediato em todos os livros e 20% nos ebooks em português que estão assinalados com o respetivo desconto.

A Almedina tem também descontos imediatos de Black Friday, entre 20% a 50%, mas as novidades não estão incluídas. A francesa Fnac, que tem uma seleção de produtos em áreas como a tecnologia, videojogos, livros e música, oferece descontos até 50% durante todo o fim de semana, de 29 de novembro a 2 de dezembro.

Clubes de futebol dão descontos nas camisolas e visitas

Nem os clubes desportivos deixam passar este feriado em branco. O Benfica está a fazer descontos sobre equipamentos e visitas. Pode-se comprar duas réplicas pelo preço de uma, peças da gama Adidas com 30% de desconto direto, ou ter 50% de desconto nas visitas ao Estádio da Luz e ao Museu Benfica-Cosme Damião.

O Futebol Clube do Porto também adere ao feriado, oferecendo 20% de desconto nas lojas online e a oferta dos portes para compras na FC Porto Online Store, tanto para Portugal, em compras superiores a 20 euros, como para o resto do mundo, em compras superiores a 100 euros.

No turismo, há voos a 10 euros e descontos de 40% nas estadias

E até para os amantes de escapadinhas e noites em hotéis há promoções nesta Black Friday. Nas viagens, são muitas as companhias aéreas que oferecem descontos, e não apenas esta sexta-feira. A easyJet tem voos entre dez e 20 euros, enquanto a TAP promete muitas milhas e a Ryanair está há uma semana a oferecer ofertas diferentes todos os dias.

Na hora de escolher onde passar a noite, há várias cadeias de hotéis com ofertas de Black Friday. Os hotéis Vila Galé têm estadias a partir de 50 euros, enquanto o Grupo Pestana está com saldos até 57%. As estadias nos hotéis NH e Tivoli estão com descontos de 40% e as unidades Intercontinental de 20%. Já o site de reservas Booking oferece descontos a partir de 40%.

Mas para quem não gosta de se preocupar com pesquisas, também há promoções nas agências de viagens. A Logitravel está em Black Week até 2 de dezembro, enquanto a Agência Abreu vai estender estes “saldos” até dia 8. O El Corte Inglés promete poupanças até 300 euros e, para quem gosta de “cuscar” a Odisseias, há 30% de desconto nas melhores experiências.

Na banca, há descontos no crédito ao consumo

A banca não resistiu à euforia do Black Friday, numa altura propícia ao consumo por impulso. O BCP, está a promover o crédito pessoal, com a oferta de uma taxa promocional no crédito pessoal (TAN de 6,25% e TAEG de 9,3%). Também o Santander aposta em descontos no crédito pessoal, riscando uma TAN de 7% e substituindo-a por uma de 6,2% e publicitando ainda uma TAEG de 10,1% em contratações até 2 de dezembro.

Já o BPI faz o seu Black Friday “sem juros” e TAEG desde 0,7% numa gama de 350 produtos que sejam adquiridos até 30 de novembro através de crédito pessoal do banco. O Bankinter opta por enviar por uma mensagem como forma de chegar aos clientes, promovendo a Black Week até 1 de dezembro com descontos na TAN do crédito pessoal através do homebanking e da app, sem adiantar valores. No Crédito Agrícola, o foco são os seus cartões de crédito.

Marcas automóveis aceleram na Black Friday. Há descontos dos 200 aos 20 mil euros

As marcas automóveis não hesitaram em avançar para promoções. O Grupo Auto-Industrial, que comercializa desde a Abarth à Alfa Romeo, Fiat, Ford e Renault, bem como a Mercedes-Benz, juntou-se à celebração, com “centenas de viaturas novas, semi-novas e usadas”, nas concessões e Norte a Sul do país – Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa e Setúbal”, lê-se no site. Há descontos de 500 euros, mas também de 1.000 e até 5.000 euros, e ainda casos mais extremos, em que os valores em campanha chegam a ser de 15.000 a 20.000 euros inferiores aos habituais.

A Arval, empresa do grupo BNP Paribas, também tem ofertas e condições especiais de renting, até 2 de dezembro e limitado ao stock existente. A empresa de locação automóvel destaca os modelos da BMW e Mini, sendo que o novo Série 1 da fabricante de Estugarda fica a 329 euros por mês, IVA incluído.

As empresas direcionadas para o mercado de usados também aproveitam esta altura para aumentarem as vendas. É o caso, entre outras, da Matrizauto, que tem em vigor a campanha “Black Week” onde oferece descontos que variam entre 250 a 500 e até 1.000 euros. A AutoUsados, do Grupo Auto-Industrial, segue o exemplo, colocando vários modelos usados na campanha da Black Friday, enquanto a MS-Auto aposta em descontos em serviços para quem comprar um dos veículos usados que tem em stock.

Precisa de dar um toque à casa? Tem descontos em móveis ou colchões

Queria dar uma nova vida à sua casa? Na Leroy Merlin pode aproveitar os descontos para comprar materiais de construção, acabamento, decoração, jardinagem e bricolagem. E se não tem passado bem a noite, a Conforama tem camas, colchões, e até de eletrodomésticos, com descontos até 50% da Conforama. Para decorar a casa, pode espreitar as promoções da Zara Home.