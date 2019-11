Tensões comerciais penalizam Wall Street

Os principais índices de Nova Iorque encerraram a última sessão da semana em queda. Contudo, apesar deste desempenho, este foi o terceiro mês consecutivo de valorizações para Wall Street.

O índice de referência S&P 500 desvalorizou 0,4% para 3.140,98 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq recuou 0,46% para 8.665,47 pontos. Pelo mesmo caminho foi o industrial Dow Jones ao perder 0,4% para 28.051,41 pontos.

Apesar das desvalorizações generalizadas nas bolsas, este foi o terceiro mês consecutivo de ganhos nos índices, de acordo com a Reuters.

As tensões comerciais voltaram a pairar sobre Wall Street, depois de terem aumentado as preocupações dos investidores com a repreensão feita pela China a Donald Trump relativamente à ratificação de um projeto de lei que apoia os manifestantes de Hong Kong.

De acordo com a Reuters (conteúdo em inglês), o “mal-estar” instalou-se depois de a China ter dito que tomaria “firmes medidas” caso os Estados Unidos continuassem a interferir nos assuntos de Hong Kong.

“É definitivamente uma preocupação que a assinatura do projeto de lei de Hong Kong seja vista como um impedimento para um acordo”, diz Rick Meckler, sócio da Cherry Lane Investments, citado pela Reuters.