Os dados da atividade industrial norte-americana desapontaram os investidores e atiraram Wall Street para terreno negativo, no arranque do último mês do ano. As novas tarifas aduaneiras anunciadas por Donald Trump — e que terão como alvo o Brasil e a Argentina — também contribuíram para as perdas registadas na sessão desta segunda-feira.

O índice de referência, o S&P 500, desvalorizou 0,85% para 3.114,32 pontos. Igual tendência foi registada pelo tecnológico Nasdaq, que recuou 1,09% para 8.571,07 pontos. E o industrial Dow Jones não saiu dessa mesma linha, tendo descido 0,92% para 27.792,75 pontos.

Donald Trump anunciou, esta segunda-feira, novas tarifas aduaneiras. Desta vez, os alvos serão as importações de aço e alumínio provenientes no Brasil e da Argentina. As novas taxas aplicam-se com “efeito imediato” e já estão a preocupar os investidores.

A somar a tal preocupação e a pesar sobre Wall Street, estiveram os dados pouco positivos da atividade industrial norte-americana. Em novembro, a atividade industrial dos EUA voltou a recuar. Este é já o quarto mês consecutivo, o que tem resultado em receios em torno do abrandamento da economia.

E depois dos dias descontos da Black Friday e da Cyber Monday terem levado o retalho a máximos de vendas, a Walmart viu os seus títulos avançarem 0,16% para 119,28 dólares esta segunda-feira.

Em sentido inverso e apesar dos sucesso de vendas, a Amazon viu os seus títulos recuarem 1,07% para 1.781,60 dólares. As ações da Target também desvalorizaram: caíram 0,82% para 123,98 dólares