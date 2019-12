Vendas de automóveis sobem pelo terceiro mês consecutivo

São cada vez mais os automóveis vendidos. Tal como aconteceu nos dois meses anteriores, novembro viu o número de carros vendidos aumentar para mais de 19.000. No acumulado do ano, embora se continue a observar uma queda nos veículos ligeiros de passageiros, esta encolheu para 2,9% face ao mesmo período do ano passado, de acordo com os dados da Associação do Comércio Automóvel de Portugal (ACAP).

Em novembro foram matriculados 19.533 automóveis, ligeiros e pesados, menos 1,3% do que no período homólogo. Relativamente aos ligeiros de passageiros, as vendas destes aumentaram 5,8% para um total de 16.400 unidades, enquanto nos ligeiros de mercadorias se observou uma queda de 24,8% para 2.842 unidades. Os pesados, por sua vez, acompanharam essa tendência e recuaram 43,3% para 291.

Matrículas de veículos automóveis em Portugal

Os onze primeiros meses do ano totalizaram 245.130 unidades, o equivalente a uma descida de 2,9% face ao mesmo período do ano anterior. No acumulado do ano continua a verificar-se uma tendência negativa no total dos carros vendidos, embora neste mês se tenha observado um travão.

Nos automóveis ligeiros de passageiros, a Renault manteve-se a marca líder de vendas, tendo vendido 26.809 unidades entre janeiro e outubro. Atrás aparece a Peugeot, com 22.050 automóveis vendidos desde o início do ano, e ainda a Mercedes-Benz, com 15.327 carros vendidos.

No campo dos elétricos, a Nissan (com 1.607 automóveis matriculados) está cada vez mais próxima da Tesla (1.677 veículos). Atrás aparece a Renault e depois a Jaguar.