O ator Ben Affleck está a vender a 2061 Ferry Road, uma propriedade de luxo em Savannah, na Geórgia, com vista para o rio North Newport. Ao todo são três mansões, inseridas numa área de 35 hectares. A propriedade está à venda por 7,6 milhões de dólares (6,9 milhões de euros).

É ao longo do rio North Newport, em Hampton Island, que está esta propriedade de Ben Affleck, que inclui três enormes mansões. A “Big House“, com 557 metros quadrados, tem uma varanda com vista para o rio, piso de madeira de pinho especial, lareiras arqueadas e tetos com cerca de quatro metros de altura que fazem da casa uma “verdadeira mansão da América do Sul.

No caminho entre a varanda traseira e o rio, fica a isolada “Summer Cottage“, com uma enorme lareira, um telhado de metal e tetos expostos e inclinados. A terceira habitação, conhecida como “Oyster House“, tem 930 metros quadrados distribuídos por três suítes principais e cinco quartos com beliches recuperados de navios.

A propriedade, desenhada num estilo clássico pelo arquiteto Jim Strickland, tem ainda instalações equestres e acesso ao mar a partir de uma doca privada. “Esta propriedade capta o espírito e o charme do sul de Savannah”, diz Richard Mopper, partner da Engel & Volkers, imobiliária que está responsável pela venda, citado em comunicado.

“A partir das varandas, da vista para o rio e pastagens expansivos, às múltiplas residências luxuosas das propriedades adornadas com características decadentes e estilo sul clássico, todos os cantos da propriedade exalam o calor e a hospitalidade que são exclusivos do Sul da América”, remata.