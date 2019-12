Dielmar está a contratar CFO e diretor adjunto de produção

A Dielmar, empresa especialista em vestuário para homem, está a contratar diretor financeiro para Castelo Branco. O novo chief financial officer (CFO) deverá ter residência na região da Beira Baixa ou disponibilidade para se mudar tendo em conta que é a partir desta cidade do interior que irá gerir toda a equipa do departamento administrativo e financeiro.

“A posição mantém-se em aberto e, neste momento, estamos em fase de recrutamento. Temos candidaturas a nível nacional”, refere ao ECO fonte oficial da Dielmar, empresa têxtil liderada por Ana Paula Rafael.

Os requisitos são muitos específicos. Para a posição de CFO, os candidatos têm de ser formados em gestão ou economia, preferencialmente com especialização em finanças e estar registado na ordem dos técnicos oficiais de contas. É pedida também experiência profissional mínima de cinco anos enquanto diretor financeiro focado essencialmente em atividade industrial e experiência em coordenação de equipa.

Fonte oficial da Dielmar adiantou ao ECO que a empresa também está a contratar um adjunto do diretor de produção. O candidato deve ser formado em engenharia têxtil, ter experiência mínima de cinco anos na indústria de confeção de vestuário de homem e conhecimentos aprofundados de modelagem e CAD.

Os candidatos interessados em ambas as posições devem enviar a sua candidatura com currículo com foto e carta de apresentação para o correio eletrónico rh@dielmar.pt.