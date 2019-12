No verde, Wall Street quebra série de três sessões em queda

Ao quarto dia, Wall Street recupera. As principais praças norte-americanas negoceiam esta quarta-feira em “terreno” positivo, quebrando assim a série de perdas causadas pelo pessimismo em relação à guerra comercial. A perspetiva de que um acordo inicial poderá ser assinado em breve está a animar os investidores.

O índice industrial Dow Jones ganha 0,46% para 27.629,24 pontos, enquanto o financeiro S&P 500 avança 0,33% para 3.103,26 pontos e o tecnológico Nasdaq sobe 0,43% para 8.557,51 pontos.

“A China e os Estados Unidos estão a jogar poker“, definiu Mark Grant, diretor de estratégia global da B. Riley FBR, em declarações à Reuters. “Fazem comentários com esperança de mexer com o outro lado e é difícil perceber o que é a realidade, mas o que têm conseguido, sem dúvida, é mexer com os mercados à medida que parecem mais ou menos promissores”.

A Bloomberg noticiou esta quarta-feira que Washington e Pequim estão novamente mais próximos de um acordo comercial que permitirá recuar nas tarifas aduaneiras já implementadas. Além das negociações entre as duas maiores economias do mundo, os dados do PMI de serviços nos EUA também estão a dar impulso ao mercado acionista.

No campo empresarial, a sessão está a ser de reação à notícia de que os cofundadores da Google Larry Page e Sergey Brin deixaram as suas funções na casa-mãe Alphabet, com Sundar Pichai a acumular o cargo de diretor executivo nas duas empresas. Os títulos da holding seguem a ganhar 1,5% para 1.314,13 dólares por ação.