Passados alguns meses desde a entrada em vigor das alterações ao Código do Trabalho, a sociedade de advogados SRS e a Advocatus/ECO organizam um fórum de debate sobre a reforma da lei laboral e a gestão dos recursos humanos.

O evento, que decorrerá no auditório da sociedade no próximo dia 9 de dezembro, terá como pano de fundo a apresentação e análise das alterações legais, que ficará a cargo da sócia do departamento de direito laboral, Mariana Sarávia, e ainda uma intervenção sobre a influência da legislação laboral na economia e nas empresas, que contará com o contributo da CIP.

No evento haverá ainda um momento de debate, composto por gestores da área de recursos humanos e por César Sá Esteves, sócio responsável pelo departamento de direito laboral da SRS.

As inscrições são gratuitas e podem ser efetuadas no site online.