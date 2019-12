Não haver más notícias está a ser uma boa notícia para Wall Street. Apesar de ainda não estar assinado qualquer acordo comercial entre os Estados Unidos e a China, a falta de sinais que indiquem atrasos ou entraves a que este seja alcançado está a permitir às principais bolsas norte-americanas negociarem pela segunda sessão consecutiva no verde.

As duas maiores economias do mundo estão a negociar um acordo comercial inicial e têm sinalizado progressos nesse sentido, com o presidente dos EUA, Donald Trump, a dizer que as conversações estão a correr “muito bem”. Ainda não é certo que este seja alcançado até à data de entrada em vigor de novas tarifas à importação de produtos chineses, mas foi suficiente para suportar os ganhos.

O índice financeiro S&P 500 sobe 0,12% para 3.116,46 pontos, a apenas 40 pontos de renovar o máximo histórico tocado a 27 de novembro. O industrial Dow Jones avança 0,20% para 27.706,36 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq ganha 0,16% para 8.580,19 pontos.

“Ao que parece não há um agravamento de conversações negativas sobre a China pelo que me parece que essa ausência está a permitir aos mercados subirem“, disse Kim Forrest, chief investment officer da Bokeh Capital Partners, à Reuters. “De facto, ambos os lados parecem ter percebido que reduzir algumas das tarifas é o que é preciso fazer”.

Além dos desenvolvimentos da guerra comercial, também os dados económicos estão a dar um impulso. O défice comercial dos Estados Unidos caiu, em outubro, para o nível mais baixo de um ano meio, indicando que o crescimento económico poderá fortalecer no quarto trimestre do ano. Esta sexta-feira são novos dados do desemprego, sendo que a poll da Reuters indica que terá caído para mínimos de sete meses.