5 coisas que vão marcar o dia

Esta sexta-feira vai ser marcada pela publicação de vários dados estatísticos, nacionais e internacionais. Por cá, será conhecia a evolução do número de passageiros que viajaram pelos vários meios de transporte. Na União Europeia sabe-se quantos passageiros foram transportados nos aviões, e na Alemanha são publicados dados referentes à produção industrial. Será também o fim da reunião da OPEP, da qual irá sair uma decisão sobre a produção de petróleo.

INE divulga atividade dos transportes

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga nesta sexta-feira os dados relativos à atividade dos transportes no terceiro trimestre deste ano. No segundo semestre de 2018, os passageiros em todo o tipo de transportes aumentaram. As redes de metropolitano em Portugal registaram um crescimento total de 8,5% na procura nessa altura, período cujo início coincide com a entrada em vigor dos novos passes para os transportes, marcados por cortes nos preços.

Que idade têm os aviões da UE? E quantos passageiros transportam?

O gabinete de estatísticas da União Europeia (UE) publica nesta sexta-feira vários dados relativos aos aviões no bloco. Será divulgado o relatório sobre o transporte aéreo de passageiros no ano passado, sendo que, em 2017, se atingiu um número recorde de passageiros que viajaram de avião. Para além disso, o Eurostat vai também divulgar dados sobre a idade dos aparelhos de aviação na UE.

Termina reunião da OPEP

Chega ao fim esta sexta-feira a reunião de dois dias da OPEP em Viena. Juntam-se os ministros dos países exportadores de petróleo, bem como os ministros da Rússia e de outros países exportadores que não fazem parte do cartel. Da reunião sairá uma decisão sobre o nível de produção para o próximo ano, que poderá ter implicações no preço do petróleo negociado nos mercados internacionais, e consequentemente nos preços dos combustíveis pagos pelos consumidores.

Como avançou a produção industrial na Alemanha?

São conhecidos nesta sexta-feira os dados relativos à produção industrial na Alemanha, referentes a outubro deste ano. Este é um dos indicadores seguidos da maior economia europeia, que escapou à recessão no terceiro trimestre. Cresceu 0,1%, contrariando as estimativas dos analistas. No entanto, a contração de 0,1% no segundo trimestre foi revista para 0,2%, anulando a melhoria conseguida entre julho e setembro.

Debate no Reino Unido antes das eleições

Esta sexta-feira o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, vai estar frente a frente com o líder trabalhista, Jeremy Corbyn, num debate na BBC. Os líderes dos principais partidos do Reino Unido vão discutir as suas políticas, a menos de uma semana das eleições antecipadas, que foram convocadas depois de se ter atingido um impasse no Brexit, que forçou o primeiro-ministro a pedir mais um adiamento. Para além do debate haverá também uma entrevista a Boris Johnson.