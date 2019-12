Hoje nas notícias: Telecomunicações, pré-reformas e turismo

Com o ano a aproximar-se do fim, é noticiado o aumento dos preços das telecomunicações no arranque de 2020. Nota ainda para a pré-reforma dos professores que será mais facilitada, bem como para a taxa de sucesso do ensino profissional que nunca foi tão alta, para a subida do custo de vida dos portugueses devido ao turismo. Em entrevista, Luís Campos Ferreira, diz que “Rui Rio tem de ser mais claro e mais direto” sobre a maçonaria.

Operadoras vão subir preços de alguns serviços em 2020

A fatura das telecomunicações vai aumentar para alguns clientes das principais operadoras a partir de janeiro. A atualização de preços não será, contudo, transversal a todos os serviços e empresas. A Meo e a Nos admitem atualizar o tarifário de alguns serviços, enquanto a Nowo e a Vodafone Portugal não têm previstas mexidas nos preçários, pelo menos, de forma generalizada. O aumento dos preços será “no valor mínimo de 50 cêntimos, com IVA” no caso da Meo. Já a Nos fala num aumento de 1%. Leia a notícia completa no Jornal de Negócios (acesso pago).

Pré-reforma facilitada para os professores

Um dia antes de o Governo apresentar a proposta de atualização dos salários dos funcionários públicos para 2020, as negociações estiveram centradas nas pré-reformas cujos critérios serão diferenciados por ministério e carreira. Os professores são uma das carreiras que terão critérios mais objetivos para a passagem à pré-reforma, de forma a facilitar um acordo entre os interessados e a respetiva entidade pública em que exercem funções. Leia a notícia completa no Correio da Manhã (acesso pago).

Taxa de sucesso no ensino profissional nunca foi tão alta

Nunca houve tantos alunos do ensino profissional a concluir os seus cursos no tempo previsto. O indicador usado pela Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC) para aferir o sucesso destes estudantes mede quantos completaram a formação nos três anos de duração. Em 2017/18, foram 63% do total de inscritos, mais dez pontos percentuais do que quatro anos antes. Naquele ano letivo cerca 19.500 estudantes do ensino profissional completaram a sua formação em três anos. No ano letivo 2014/2015, tinham sido 15.600. Leia a notícia completa no Público (acesso condicionado).

Turismo faz subir custo de vida dos portugueses

O crescimento do fluxo de turistas em Portugal tem sido bom para a economia, mas tem feito danos no bolso dos portugueses. Os preços continuam abaixo da média europeia no país, mas há bens e serviços que devido à procura crescente dos estrangeiros estão a ficar mais caros. Leia a notícia completa no Jornal de Notícias (acesso pago, link indisponível).

Luís Campos Ferreira: “Nunca senti pressões da maçonaria”

Luís Campos Ferreira, ex-deputado do PSD, deu uma entrevista ao Jornal i, onde diz que “Rui Rio foi uma desilusão”, pronunciando-se ainda sobre a polémica em torno da maçonaria suscitada no debate entre os três candidatos à liderança do PSD. “Nunca senti pressões da maçonaria”, diz relativamente ao tema, pedindo a Rui Rio que “tem de ser mais claro e direto” relativamente ao tema da maçonaria. Leia a notícia completa no Jornal i (acesso pago, link indisponível)