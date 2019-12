Fever chega ao Porto com música clássica à luz das velas

Mais de um ano depois do lançamento em Lisboa, a startup de eventos Fever acaba de chegar também ao Porto. A aposta vai permitir à Fever adicionar “até mais de 100 eventos” à plataforma, depois de se ter comprometido a investir até cinco milhões de euros na coorganização de eventos ate ao final do próximo ano.

“A Fever, startup de entretenimento e experiências baseada em dados de utilização e preferências dos utilizadores, anuncia hoje [quarta-feira] a entrada da plataforma na cidade do Porto”, aponta a empresa. A Fever terá na cidade invicta uma equipa de três pessoas, que “será expandida ao longo do próximo ano”.

Desde agosto do ano passado, mês em que chegou ao mercado nacional, a Fever já promoveu “mais de 1.500 eventos” na plataforma, que funciona nas aplicações móveis para iOS e Android. Destes, cerca de duas centenas foram eventos organizados pela própria Fever, de acordo com dados divulgados pela própria empresa.

“Através das preferências dos utilizadores e da análise dos seus dados de utilização da app, a Fever consegue identificar oportunidades no mercado e testar diferentes conceitos para identificar os que têm maior procura, reduzindo desta forma o risco da organização dos eventos”, explica a Fever. Gil Belfolusard, diretor-geral da Fever em Portugal, vê esta aposta como uma forma de “dar visibilidade aos excelentes eventos e experiências que já existem” no Porto.

Para os “próximos seis meses”, a Fever perspetiva “um crescimento de até mais de 100 sugestões”. E já há um projeto na calha: “Para começar, iremos lançar com algumas datas para a nossa experiência Candlelight, que são concertos de música clássica iluminados à luz das velas. Estes eventos têm sido um sucesso por todo o mundo, de Paris a Nova Iorque, e é com muitas expectativas que os trazemos para a cidade do Porto”, afirma Diana Branco, responsável pelos eventos originais da Fever, citada na mesma nota.

A Fever tem estado em expansão. Em julho, a startup recebeu um investimento de 35 milhões de dólares numa ronda liderada pela Rakuten.