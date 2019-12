5 coisas que vão marcar o dia

Pela terceira vez esta semana, os sindicatos que representam os funcionários públicos vão rumar ao Ministério de Alexandra Leitão. No Parlamento, discute-se as comissões nos depósitos dos grandes clientes. E o INE divulga os dados da atividade turística e as contas económicas da agricultura. Termina mais uma reunião do Conselho Europeu.

Sindicatos e Governo continuam negociações

Os sindicatos que representam os trabalhadores do Estado reúnem-se, esta sexta-feira, mais uma vez com o Ministério de Alexandra Leitão para discutir as medidas relativas às Administrações Públicas que serão incluídas no Orçamento do Estado para 2020. De acordo com as propostas apresentadas nas duas primeiras reuniões sobre esta matéria, os salários dos funcionários públicos irão aumentar 0,3%, a partir de janeiro do próximo ano, e o Executivo irá negociar, durante 2020, com os sindicatos os critérios para pôr em prática o regime de pré-reforma na Função Pública.

Como evoluiu a atividade turística?

O Instituto Nacional de Estatística divulga, esta sexta-feira, os dados da atividade turística relativos a outubro deste ano. Em setembro, o setor turístico nacional cresceu, embora tenha mostrado alguns sinais de desaceleração. Nessa ocasião, os estabelecimentos hoteleiros nacionais receberam 2,9 milhões de hóspedes, mais 5,2% do que no mesmo mês de 2018. Para a economia, tal refletiu-se em quase 500 milhões de euros em receitas. Tudo somado, o número de turistas a visitar Portugal aumentar, mas os estrangeiros passaram menos noites por terras lusitanas.

Comissões da banca levam Faria de Oliveira e Máximo dos Santos ao Parlamento

Fernando Faria de Oliveira, presidente da Associação Portuguesa de Bancos (APB), e Luís Máximo dos Santos, vice-governador do Banco de Portugal, vão esta manhã ao Parlamento. Um mesmo tema leva os dois responsáveis à Assembleia da República: as comissões da banca, nomeadamente a aplicação destas aos depósitos de empresas públicas e multinacionais.

Termina reunião do Conselho Europeu

Termina esta sexta-feira a reunião dos chefes de Estado e de Governo dos Estados-membros da União Europeia, liderada pelo presidente do Conselho Europeu, Charles Michel. Esta sexta-feira, os líderes reúnem-se ainda para uma Cimeira do Euro, em formato mais ampliado. Em declarações aos jornalistas, Charles Michel garantiu que esta reunião tem como prioridade as alterações climáticas e o compromisso de atingir a neutralidade carbónica em 2050. “A neutralidade climática é um objetivo muito importante e um poderoso sinal para o futuro da Europa”, diz.

INE divulga contas económicas da agricultura

O Instituto Nacional de Estatística apresenta, esta sexta-feira, as contas económicas da agricultura. Os dados são relativos a todo o ano de 2019. De acordo com os números divulgados em 2018, o rendimento de atividade agrícola aumentou 0,6% em termos reais, após um crescimento de 5,4% em 2017. Em 2018, o ano agrícola tinha ficado marcado, em termos meteorológicos, por valores de precipitação e temperatura acima do normal, daí o desempenho referido.