AVM assessora bancos em emissão de Eurobonds

A AVM assessorou o sindicato bancário formado pelo Deutsche Bank, Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) e Standard Chartered Bank.

A equipa foi coordenada pelo sócio fundador, António Vicente Marques (Managing Partner), contando, ainda, com o acompanhamento de Tiago Pereira Monteiro (Associado Sénior) e de Maria Inês Costa (Associada).

A operação consistiu, numa primeira fase, no estabelecimento de um Programa Global de Médio Prazo (GMTN) para a emissão de dívida pública sob a forma de Eurobonds e, num segundo momento, num drawdown de 3 mil milhões de dólares. A operação foi alvo de enorme adesão por parte dos investidores, excedendo, em larga medida, as expectativas e contribuindo para a diversificação das fontes de financiamento do Estado Angolano.