O presidente executivo da EDP, António Mexia, diz que há propostas para a compra das barragens “muito interessantes”. Há vários interessados num processo que poderá ficar concluído no final deste ano, início do próximo, com a elétrica a antecipar um encaixe na ordem dos dois mil milhões de euro.

“Há uma concorrência e uma competição muito interessantes” pelas barragens, começou por dizer o líder da EDP, em entrevista ao Cinco Dias (acesso livre, conteúdo em espanhola), referindo-se às propostas das empresas espanholas Endesa, Iberdrola e Naturgy. Confrontado com os rumores de que as outras duas empresas tinham desistido da compra e apenas a Iberdrola se mantinha na corrida, o gestor negou.

Diz que a escolha do comprador será feita entre o final deste ano e o início do próximo. “Vamos escolher entre as distintas ofertas entre o final deste ano ou no princípio do ano que vem“, salientou.

A EDP tinha colocado no mercado ativos de energia hidroelétrica, tendo já recebido cinco propostas não vinculativas por parte da Iberdrola, da Endesa e da Engie, bem como dos fundos de investimento Ardian e Brookfield.

O líder da EDP refere ainda que a estratégia da elétrica passa ainda “reduzir a exposição na Península Ibérica, consolidar a posição nos Estados Unidos, o principal mercado exterior, e entrar em novos mercados“. Ainda assim, “reconhece que a rotação de ativos é muito importante para as utilities” e admite estar atento a futuras oportunidades no mercado espanhol ” sempre tendo em conta que o balanço equilibrado e o dividendo são sagrados”.

Confrontado com o facto de a EDP ser “menos verde” que as empresas rivais, por ter 83% do capital da EDP Renováveis, António Mexia esclarece que “a questão não é aparentar ser verde”, sublinhando que a empresa já tentou comprar todo o capital da EDP Renováveis, mas que não teve êxito e que neste momento a prioridade é investir em novos projetos. “Não vamos comprar ações com o dinheiro que podemos dedicar a projetos. Se os investidores quiserem ficar, não há problema”, remata.