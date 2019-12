A Abreu Advogados integrou o advogado João Vacas, como consultor para os assuntos europeus, a investigação e inovação, a formação e as relações institucionais.

O novo consultou da Abreu conta com experiência em matéria europeia, nomeadamente em questões relativas à formulação, negociação e adoção de políticas e de legislação e um entendimento claro das interações com e entre as instituições da União Europeia, os Estados-Membros, as empresas e outros atores não-estatais.

“A aposta da Abreu nos temas europeus faz parte da sua estratégia e está em sintonia com a crescente centralidade que este nível de decisão política vem assumindo, e a importância e complexidade dos assuntos que têm ocupado recentemente a agenda social e económica das instituições europeias, tais como a descarbonização da economia, o investimento na investigação e na tecnologia, o desenvolvimento da indústria, o crescimento da economia digital, o futuro do trabalho e a os novos desafios colocados à educação e formação”, nota a sociedade em comunicado.