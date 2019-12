A sociedade Abreu Advogados assessorou juridicamente a JLL na venda em Portugal da sua unidade de property management ao grupo holandês MVGM. O processo contou com a participação das áreas de prática de corporate/M&A, laboral e fiscal da sociedade.

A transação foi executada por uma equipa multidisciplinar da Abreu Advogados, liderada pelo sócio Manuel Santos Vítor, especializado em corporate e M&A, e em que também participaram João Amaral Cabral, associado da mesma área, Madalena Caldeira, sócia da área de direito do trabalho e Joana Maldonado Reis, advogada principal na área de direito fiscal.

A equipa da Abreu Advogados trabalhou em articulação com Carla Bodião, in-house counsel da JLL em Portugal.

A representação do Grupo JLL nesta operação abrangeu várias jurisdições europeias para além de Portugal, tendo sido liderada a partir da Alemanha pela Watson, Farley & Williams.

“Foi uma operação interessante com contornos particulares e menos comuns em transações similares. Tratou-se sobretudo um asset deal de transmissão desta unidade de negócios pelo Grupo JLL a nível europeu. Foi exigente por ter sido realizada em várias jurisdições europeias, com especificidades e exigências distintas, e por envolver dois gigantes do setor o que obrigou a um significativo e minucioso trabalho de preparação, conceção e planeamento da operação e da sua execução. Foi felizmente possível concluir a operação nos termos pretendidos e nos prazos previstos e planeados”, nota Manuel Santos Vítor.