Abreu Advogados premeia trabalho de investigação

A sociedade Abreu Advogados vai atribuir um prémio, promovido pelo Instituto do Conhecimento da Abreu Advogados, que visa incentivar a realização de investigação de excelência em domínios inovadores e com relevância para a prática da advocacia.

Com a iniciativa a sociedade pretende “aproximar a produção académica da prática jurídica realizada no âmbito das sociedades de advogados” e encontrar “soluções para os problemas novos com os quais são diariamente confrontadas“.

“O Prémio Abreu Advogados reflete a estratégia de inovação que integra o ADN do Instituto do Conhecimento”, nota Luís Barreto Xavier, coordenador do Instituto do Conhecimento. O consultor para inovação da Abreu Advogados refere também que este prémio “procura não apenas aproximar a ciência jurídica portuguesa da prática da advocacia, mas também incentivar o conhecimento jurídico em áreas de caráter verdadeiramente inovador, como as finTech, o blockchain, os smart contracts, a inteligência artificial, a economia de partilha, a economia circular, ou os meios tecnológicos de resolução de conflitos.”

São elegíveis trabalhos em língua portuguesa ou em língua inglesa, submetidos como teses de doutoramento ou mestrado, bem outros textos de investigação, ainda que não submetidos a provas académicas. O autor do trabalho vencedor vai receber um prémio no valor de 7.500 euros e a publicação do texto pelas Edições Almedina.

“Para esta 4.ª edição do galardão bienal da Abreu, o regulamento foi reformulado no sentido de acentuar o caráter inovador dos trabalhos a submeter, bem como para exigir a relevância da investigação realizada para a prática jurídica numa sociedade de advogados de referência”, nota a sociedade.

O regulamento e o formulário do prémio está disponível no site da sociedade e os candidatos têm até 30 de dezembro de 2019 para submeter as candidaturas.