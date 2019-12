O grupo alemão de produção de produtos cerâmicas, Rauschert, vai investir cinco milhões de euros na construção de uma nova unidade fabril na zona industrial do Ameal em Torres Vedras, em Lisboa, que deverá arrancar em 2021. O investimento foi financiado em 600 mil euros por fundos comunitários e vai criar até 30 novos postos de trabalho.

O investimento da Rauschert “contempla investigação e desenvolvimento” e “contribui para a diversidade de serviços prestados pelas empresas do concelho”, explicou o presidente da Câmara, Carlos Bernardes, em declarações à agência Lusa. Através da agência Investir, o município tem procurado “fixar novas empresas para criar mais riqueza e postos de trabalho no concelho”, acrescentou o autarca.

“Não conseguimos ampliar mais as instalações da unidade em Trajouce, no concelho de Cascais, e a forma de aumentar a capacidade de produção é com uma nova unidade”, justificou o administrador da Rauschert Portugal, Diamantino Dias. Na unidade de Trajouce, a empresa emprega atualmente 100 trabalhadores.

A pensar na exportação, “o objetivo com a nova unidade é chegar aos três milhões de euros de volume de vendas, o que significa aumentar em 50% o que já fazemos hoje”, acrescentou o administrador.

Além de Portugal, o grupo tem fábricas na Polónia, República Checa, Itália, índia e Alemanha, dedicando-se ao desenvolvimento e fabrico de peças cerâmicas para diversas aplicações técnicas e industriais, plásticos técnicos, engenharia de processo e tecnologia solar. A Rauschert Portugal tem um volume de negócios anual de seis milhões de euros e exporta 95% da sua produção, tendo como principais mercados a Espanha, a Itália, a Rússia e a Turquia.

A construção da nova fábrica de Torres Vedras deverá começar em meados do próximo ano e iniciar a produção em 2021.