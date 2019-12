O grupo Arrow, que em Portugal detém a Whitestar e a Norfin, lançou um fundo de investimento pan-europeu para comprar crédito malparado (non performing loans) da banca. Deverá ter um “poder de fogo” de 2.000 milhões de euros no próximo ano.

O fundo terá a duração de oito anos. Vai começar, para já, com uma dotação inicial de 838 milhões de euros, mas o objetivo é que a ascenda a 2.000 milhões no final de 2020. Participam nele alguns dos maiores investidores mundiais, oriundos de diferentes setores. No caso da Arrow, o grupo surge como co-investidor do fundo com uma participação de 24,9%.

Em Portugal, o mercado de malparado tem registado um forte dinamismo, com vários dos principais bancos em grande esforço para reduzir a exposição a estes ativos problemáticos, por imposição das autoridades regulatórias. Segundo os últimos dados, a banca portuguesa vendeu 5.000 milhões em NPL este ano, estando em curso operações no valor de 800 milhões. Por exemplo, o Novo Banco anunciou em setembro que vendeu a carteira Nata 2, no valor de cerca de 1.300 milhões de euros, à Davidson Kempner. E a Caixa estava a fechar a venda do projeto Mars 2, no valor de 100 milhões de euros.

Mais vendas seguirão nos próximos anos, tendo em conta que o sistema bancário nacional ainda detém mais de 20.000 milhões de euros em crédito em incumprimento, segundo os dados mais recentes do Banco de Portugal.

Para a Arrow, a criação do fundo vai permitir uma desalavancagem mais rápida e é a oportunidade para crescer na área de gestão de ativos. “Representa a finalização desta primeira fase da estratégia do grupo, iniciando uma segunda fase, que passa por reforçar a relação com investidores, fazendo, simultaneamente, crescer os ativos que temos sob gestão”, refere Lee Rochford, presidente executivo do grupo Arrow Global. Entre os administradores não executivos da Arrow está a antiga ministra das Finanças Maria Luís Albuquerque.