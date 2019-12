Marcelo Rebelo de Sousa garantiu que os portugueses têm “uma opinião positiva” sobre a Assembleia da República (AR). Citando “inquéritos” realizados ao longo da última legislatura e já na legislatura atual, o Presidente da República disse esta quinta-feira que o Parlamento “tem conseguido manter um juízo mais positivo do que negativo, e mais positivo do que outros órgãos de soberania” nacionais.

Em declarações transmitidas pela RTP 3 a partir do Palácio de Belém, onde o Chefe de Estado recebeu deputados, líderes partidários e também o Presidente da AR para a tradicional cerimónia de boas festas, Marcelo Rebelo de Sousa considerou que esta é “uma boa notícia”, apesar de a abstenção ser “demasiado elevada” nas eleições.

“Todos os inquéritos quantitativos e qualitativos de opinião ao longo da última legislatura e agora já na nova legislatura demonstram uma opinião positiva sobre a AR. Uma opinião mais positiva do que negativa e até mais positiva em termos comparativos com outras democracias europeias mais antigas, e até com alguns protagonistas isoladamente considerados na cena nacional”, disse o Presidente da República.

“É uma boa notícia. Apesar da preocupação que muitas vezes há quanto à imagem que há dos políticos por parte dos cidadãos, tantas vezes preocupada ou crítica, a AR tem conseguido manter um juízo mais positivo do que negativo e mais positivo do que outros órgãos e soberania. Isso é bom, porque a AR é a casa da democracia”, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, que alertou ainda que o “fenómeno da abstenção” eleitoral “começa a atingir níveis preocupantes”.

Ferro Rodrigues: “Parlamento atual é um Parlamento diferente”

As declarações de Marcelo Rebelo de Sousa seguiram-se às de Eduardo Ferro Rodrigues, que também se mostrou preocupado pela abstenção. Falando numa “resposta fraca do eleitorado” e de uma “taxa de abstenção demasiadamente elevada”, o presidente da Assembleia da República também apontou para o problema da desatualização dos cadernos eleitorais.

“Sou daqueles que acham que há uma taxa de abstenção demasiadamente elevada também por motivos técnicos, e por os cadernos eleitorais não estarem suficientemente atualizados, nomeadamente devido aos efeitos das pessoas que desaparecem e das pessoas que emigram. Mas esse é um trabalho que deve ser feito, de forma a clarificar o que é a verdadeira abstenção e o que não é”, considerou o responsável máximo do Parlamento.

“A AR, este ano, tem um novo desafio, visto que há um conjunto de diplomas que entraram em vigor com a nova legislatura e que são muito importantes para o reforço da transparência e da qualidade dos trabalhos no Parlamento. Estou a pensar nas novas exigências em matéria de acumulações e incompatibilidades, em questões que têm que ver com o estatuto do deputado e em outras questões importantes”, continuou Ferro Rodrigues.

De seguida, o Presidente da AR considerou que o Parlamento atual é “um Parlamento diferente”. “É um Parlamento novo, em que, de qualquer forma, há questões que são estruturais e que se vão manter como o respeito institucional pelos outros órgãos de soberania e pelo próprio órgão soberano que é o Parlamento”, disse.