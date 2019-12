Chama-se T-HR3 e é um robô humanoide desenvolvido pela Toyota em 2017. Teve um upgrade e agora apresenta mais funcionalidades. É capaz de executar tarefas mais difíceis, incluindo caminhar de forma mais natural e tornar o movimento dos dedos mais precisos. O novo e aprimorado T-HR3, vai marcar presença na Exposição Robótica Internacional de 2019 em Tóquio.

“Para além de algumas pequenas atualizações ao robô T-HR3, a maior atualização foi adicionar um novo controlador “MasterHand” que permitiu à equipa de desenvolvimento melhorar a maneira como o “MasterManeuveringSystem” executa tarefas mais delicadas, até ao nível dos dedos. (…) Agora o robô consegue realizar tarefas mais delicadas, como pegar numa moeda. Além disso, conseguimos economizar peso nos braços e pernas para facilitar o controlo do robô”, explica Tomohisa Moridaira, líder da equipa de desenvolvimento do T-HR3 no Japão, em comunicado.

O T-HR3 é um robô humanoide, controlado remotamente por via 5G, capaz de movimentos flexíveis que espelham as ações do seu operador humano remoto. O operador consegue partilhar a força exercida, pelo robô, e no robô, através de feedback de força ao operador.

“Acreditamos que haverá muita procura por robôs que façam uso eficaz das articulações, da mesma maneira que os humanos, e que possam operar com segurança mesmo quando estiverem em contacto com o mundo ao seu redor”, destaca o líder da equipa de desenvolvimento do T-HR3 no Japão.

Tomohisa Moridaira lidera a equipa responsável pelo desenvolvimento dos robôs tipo mascote para Tóquio 2020, que estão a ser desenvolvidos em conjunto com o Comité Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio.