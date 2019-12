5 coisas que vão marcar o dia

O Natal já passou, mas os portugueses ainda podem ter uma prenda no sapatinho, porque é hoje que o Governo realiza o maior sorteio de sempre da Fatura da Sorte. O dia fica ainda marcado pela reação dos partidos à mensagem de Natal do primeiro-ministro. E pelo Boxing Day, que vai manter os mercados acionistas europeus encerrados.

Fatura da Sorte volta a andar à roda

O Ministério das Finanças e a Autoridade Tributária (AT) promovem esta quinta-feira o maior sorteio de sempre da Fatura da Sorte. Em jogo vão estar 255 mil euros em Certificados do Tesouro Poupança Crescimento, os novos títulos de dívida pública destinados ao retalho e que poderão cair no sapatinho de muitos portugueses que, ao longo do ano, foram pedindo faturas com número de identificação fiscal. Este produto de poupança do Estado oferece uma taxa bruta média anual de 1,38% se mantido por sete anos, além de um bónus em função do crescimento da economia portuguesa. O sorteio será transmitido na RTP 1, pelas 18h50.

Depois do BE, PCP reage à mensagem de Natal do Governo

Depois da tradicional mensagem de Natal do primeiro-ministro, António Costa, chegam as reações. Primeiro foi o Bloco de Esquerda, sendo que para esta quinta-feira está agendada a conferência de imprensa de reação do PCP, pela voz de Jorge Pires, membro da Comissão Política do Comité Central do partido. Será às 11h00, na sede do PCP, em Lisboa.

Rui Rio junta-se a militantes do PSD

O atual presidente do PSD e recandidato ao cargo vai estar em Viseu, onde se prevê que reúna com militantes sociais-democratas na Escola Superior de Tecnologia do Instituto Politécnico de Viseu, de acordo com a agenda do partido. Rui Rio deverá aproveitar a oportunidade para continuar a promover a sua candidatura, numa altura em que também já estão na corrida à liderança do PSD o antigo líder da bancada parlamentar, Luís Montenegro, e o vice-presidente da Câmara Municipal de Cascais, Miguel Pinto Luz.

Trabalhadores dos registos iniciam greve

Os trabalhadores dos registos iniciam hoje uma greve de três dias, um protesto contra um decreto-lei do Governo, já promulgado pelo Presidente da República, que alegam que vai criar assimetrias salariais na profissão. A greve foi convocada pelo Sindicato Nacional de Registos e prevê-se que abranja trabalhadores dos serviços centrais e externos, para além dos trabalhadores que exerçam funções nos serviços do Instituto dos Registos e Notariado.

Bolsas europeias continuam encerradas

A generalidade das bolsas europeias vai continuar encerrada esta quinta-feira, incluindo a praça portuguesa, assinalando uma tradição conhecida por Boxing Day, que acontece sempre depois do feriado do Natal. A negociação é retomada esta sexta-feira, mas é expectável que a liquidez nos mercados se mantenha reduzida.