O ISAG – European Business School, no Porto, desafiou o chef português José Cordeiro a criar um curso de cozinha, inteiramente dedicado à gastronomia portuguesa – o Cooking Skills ISAG by chef Cordeiro Signature. As aulas começam a 29 de janeiro de 2020 e as inscrições já estão abertas.

“É um privilégio poder partilhar a minha experiência com todos os amantes da cozinha, num espaço que pretendo que seja de partilha. Foi, por isso, com muito entusiasmo que aceitei o convite do ISAG – European Business School”, sublinha José Cordeiro. Com este curso, o chef português quer “homenagear a nossa cozinha, que é tão vasta e rica em saberes e sabores”.

O Cooking Skills ISAG by Chefe Cordeiro Signature não tem requisitos obrigatórios de admissão, basta ser um amante da cozinha portuguesa. As inscrições terminam a 22 de janeiro de 2020 e podem ser feitas através do site ou nas instalações do ISAG. O curso tem um valor de 2.065 euros e, até 7 de janeiro, o ISAG oferece um desconto de 20% no valor total da inscrição.

A formação em horário pós-laboral está dividida em 10 módulos, composto por 40 horas de aulas teóricas e 80 horas de aulas práticas. Cada aula é dedicada a uma técnica de cozinha, desde a preparação de caldos, arrozes e massas, peixes e carnes, enchidos nacionais, doces, sobremesas tradicionais, até às “técnicas e segredos” da confeção do bacalhau.

A primeira edição do curso conta com o apoio da marca de cutelaria IVO e da Cerealis.