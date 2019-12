Novo ano, novas oportunidades. Para muitos profissionais em busca de emprego, a viragem do ano é motivo para procurarem um novo desafio. Hoje, os profissionais, sobretudo os millennials, procuram um bom ambiente de trabalho, flexibilidade, um líder que os valorize e possibilidade de progressão de carreira, entre outros benefícios.

De forma geral, quem procura emprego tem mais do que uma oferta em cima da mesa, por isso têm de haver boas razões para escolher determinadas propostas, em detrimento de outras. Se é empregador e quer recrutar no próximo ano, deve preparar uma proposta de emprego com a máxima probabilidade de ser aceite pelo candidato.

A consultora de recrutamento especializada em cargos executivos Robert Walters, preparou quatro conselhos para tornar a sua proposta de emprego irrecusável.

Reveja a duração do processo de recrutamento

Pode correr o risco de perder o candidato ideal com a demora no processo de recrutamento. Assim, refere a Robert Walters, o ideal é assegurar que o candidato selecionado lhe dá uma resposta positiva ao receber a proposta de trabalho, evitando longos processos de recrutamento.

“O primeiro passo é desenhar o processo de recrutamento para que este seja o mais breve possível, sem grandes tempos de espera entre as várias fases, para que o candidato não tenha demasiado tempo para aceitar outra proposta entretanto”, recomenda François-Pierre Puech, senior manager da Robert Walters Portugal.

Confirme a oferta de emprego por escrito

De forma geral, os candidatos preferem ver por escrito, tudo o que foi conversado durante a entrevista. Além disso, uma oferta por escrito pode ser a diferença entre a sua oferta ser a escolhida, ou o candidato escolher outra de uma empresa concorrente, alerta a consultora.

“Se possível, recomendamos enviar uma confirmação por escrito no máximo dois a três dias após se fazer uma proposta verbal. Isso irá tranquilizar o candidato de que a empresa quer realmente que ele faça parte do projeto e que o processo está a avançar”, sublinha François-Pierre Puech.

Ofereça aos candidatos aquilo que eles realmente valem

“O salário que oferece tem de ser elevado o suficiente para atrair e manter o melhor talento, mas não tão alto que fique claramente acima do que os seus concorrentes estão a pagar”, refere François-Pierre Puech. Quanto deveria pagar a um profissional que quer recrutar? Não existe uma resposta direta, e o valor dependerá da geografia, indústria, orçamento disponível, valores praticados no mercado e nível de senioridade do profissional.

“Se um potencial colaborador indicar que tem outra oferta em cima da mesa, não tenha medo de perguntar o que a outra empresa lhe está a oferecer que a sua proposta não inclui. Tenha em conta esse feedback para melhorar a sua proposta, ou para, pelo menos, tornar as suas propostas mais atrativas no futuro”, sugere José Miguel Rosenbusch, manager na Robert Walters. “Aumente ou melhore o pacote de benefícios e iniciativas oferecidas aos novos colaboradores e aos atuais, de forma a melhorar também a retenção de talento”, conclui.

A maioria dos profissionais prefere receber duas propostas antes de tomar uma decisão final, havendo ainda a possibilidade de terem uma contra-oferta da sua empresa atual.

Promova os aspetos certos da função

Conhecer as expectativas e ambições dos futuros candidatos relativamente a um futuro emprego, é uma forma de garantir que a sua oferta de emprego é aceite, lembra a Robert Walters.

“Ter esta informação ajuda a decidir quem é o melhor candidato para a vaga em questão, sendo também um importante guia na criação de uma proposta atrativa e adaptada ao candidato específico, tornando a sua aceitação muito mais provável”, esclarece José Miguel Rosenbusch.

“Pode apostar em benefícios que o candidato em questão valoriza para além do salário, desde horários mais flexíveis ou possibilidade de trabalho remoto, seguro de saúde para toda a sua família, carro de empresa, etc. – no fundo, procure oferecer o que for mais relevante para o candidato”, termina.