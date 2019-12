Revista de imprensa internacional

Na banca, estima-se que os bancos europeus ultrapassem a barreira dos 100 mil milhões de dólares emitidos em dívidas de resgate interno até ao final deste ano. No mesmo dia em que é revelado que a economia espanhola cresceu 0,4% entre julho e setembro deste ano, o PSOE prepara-se para assinar acordo com o PNV, por forma a dar luz verde à investidura de Pedro Sánchez como primeiro-ministro de Espanha. Recorda-se do cientista chinês que alega ter sido o responsável pela manipulação genética de duas gémeas? Foi condenado a três a anos de prisão na China.

Bancos europeus vão 100 mil milhões em dívida de alto risco

Os bancos europeus preparam-se para emitir um recorde de 100 mil milhões de dólares (cerca de 89,43 mil milhões de euros) em títulos de dívida de alto risco, destinada a funcionar como um para-choques em caso de eventuais crises no setor. Os bancos europeus já tinham emitido 94 mil milhões de dólares (cerca de 84,07 mil milhões de euros) em títulos de dívida sénior não preferencial até ao início de dezembro, segundo os dados fornecidos pela Standard & Poor’s ao FT. No entanto, esperara-se que esse montante ultrapasse a marca de 100 mil milhões de dólares até ao final do ano.

Economia espanhola cresce abaixo dos 2% pela primeira vez em cinco anos

A economia espanhola cresceu 0,4% no terceiro trimestre, o mesmo valor que no trimestre anterior, o que significa que a economia do país continua a avançar a um ritmo mais lento em três anos, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE). Na comparação homóloga, o PIB cresceu 1,9% no terceiro trimestre, menos uma décima face ao segundo trimestre, colocando a economia do país vizinho aquém da fasquia dos 2% pela primeira vez desde 2014.

PNV chega a acordo com PSOE para apoiar a investidura de Pedro Sánchez

O PNV chegou a acordo com o PSOE para que os seis deputados da câmara dos deputados apoiem a investidura de Pedro Sánchez como primeiro-ministro de Espanha. O acordo será validado esta segunda-feira em Madrid e a assinatura entre Andoni Ortuza e Pedro Sánchez está agendada a partir das 13 horas no Congresso dos Deputados. Além do PNV, também o Podemos deverá confirmar o seu apoio ao executivo de Sánchez. Com estes dois partidos, o líder socialista soma 161 votos, num total de 350.

Cientista chinês que manipulou bebés geneticamente condenado a três anos de prisão

O cientista chinês He Jiankui, que alega ter sido o responsável pela primeira manipulação genética de bebés em todo o mundo, foi esta segunda-feira condenado a três anos de prisão na China, bem como ao pagamento de uma multa de três milhões de renmimbis (cerca de 380 mil euros) por ter sido considerado culpado e modificar ilegalmente genes de embriões para fins reprodutivos. Além disso, dois outros investigadores envolvidos no caso foram também condenados, mas com sentenças menores. Zhang Renli foi sentenciado a dois anos de prisão e multado em um milhão de renmimbis (cerca de 128 mil euros). Já Qin Jinzhou recebeu uma sentença de 18 meses, suspensa por dois anos, e uma multa de 500.000 yuans (cerca de 64 mil euros). “Eles passaram a linha da ética da pesquisa científica, assim como da ética médica”, refere a acusação.

Líder norte-coreano pede medidas de segurança “positivas e ofensivas” para consolidar segurança

O líder da Coreia do Norte pediu medidas para consolidar “a soberania e a segurança” do país, numa reunião partidária que pode ser decisiva para o diálogo sobre desnuclearização com os Estados Unidos da América. Kim Jong-un “destacou a necessidade de serem adotadas medidas positivas e ofensivas para consolidar por completo a soberania e a segurança do país, com base nas exigências da situação atual”, indica a agência de notícias estatal norte-coreana. Ainda assim não foram divulgadas as medidas em concreto.

