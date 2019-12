A Câmara de Lisboa apelou à utilização de transportes públicos na passagem de ano, referindo que, além do Metropolitano funcionar até às 04h00, a Carris e a CP – Comboios de Portugal vão reforçar o serviço disponível.

Além do reforço de transportes públicos, a autarquia reiterou que “os acessos ao Terreiro do Paço estarão interditos ao trânsito a partir das 17h00”, uma vez que os festejos da entrada de 2020 vão decorrer na Praça do Comércio.

O serviço da rodoviária Carris vai ser reforçado, a partir das 00:00 de quarta-feira, nas carreiras 201, 207 e 210 a partir do Cais do Sodré, Rossio e Santa Apolónia.

Nas estações mais próximas do Terreiro do Paço, designadamente Santa Apolónia, Rossio, Cais do Sodré, bem como as de Santos, Alcântara e Oriente, também próximas de locais de maior animação, a CP vai ter a circular “comboios especiais para a viagem de regresso a casa, com paragens em todas as estações”.

O Metropolitano de Lisboa vai funcionar até às 4h00, nas linhas Azul e Verde, mantendo várias estações abertas, de modo a apoiar as festividades.

Na linha Azul, as estações que vão estar abertas são Reboleira, Amadora Este, Pontinha, Colégio Militar, Jardim Zoológico, São Sebastião, Marquês de Pombal, Restauradores e Baixa Chiado.

Já na linha Verde, vão estar abertas as estações de Telheiras, Campo Grande, Areeiro, Alameda, Anjos, Rossio, Baixa-Chiado e Cais do Sodré.

Segundo informação da Câmara de Lisboa, a estação de metro do Terreiro do Paço estará encerrada entre as 18h00 de hoje e as 6h30 de quarta-feira.

Na quarta-feira, dia 1 de janeiro, entre as 3h00 e as 7h00, a Polícia Municipal vai fazer fiscalização de trânsito, com particular incidência sobre o consumo de álcool, na Avenida 24 de Julho, Avenida de Ceuta e Marquês de Pombal.

A noite de passagem ano na Praça do Comércio vai ser animada com concertos dos Xutos e Pontapés e dos Ornatos Violeta, mas o trânsito de acesso àquela zona vai estar cortado a partir das 17h00, e vão ser montados nove pontos de entrada com revista.

Os cortes de trânsito acontecem no viaduto de Santa Apolónia, na Avenida 24 de Julho com a D. Carlos I, Rua de São Paulo, Praça Duque da Terceira/Cais do Sodré, Rua do Arsenal, Avenida Infante D. Henrique, Rua da Alfandega, Rua Vitor Cordon, Restauradores Sul, Rossio, Praça da Figueira e Rua da Conceição.

“A Praça do Comércio vai ser tratada como recinto fechado. O perímetro será fechado recorrendo ao mobiliário urbano e gradeamento, com sistemas que vão acautelar a não entrada de viaturas no terreno”, frisou a comissária Sofia Gordinho, do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.

A baixa da cidade de Lisboa irá contar também com o sistema de videovigilância, não estando previsto o uso de drones.

À semelhança dos anos anteriores, não vai ser permitida a entrada no recinto de garrafas e copos de vidro, bem como chapéus-de-chuva com hastes compridas, megafones, mochilas de tamanho superior a A3, apontadores de laser, ‘selfie sticks’ ou buzinas de ar comprimido.