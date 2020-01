5 coisas que vão marcar o dia

Depois da passagem do ano, e do feriado de Ano Novo, é tempo de os investidores regressarem aos mercados, com a maioria das praças mundiais a ter neste segundo dia de 2020 a primeira sessão do ano. Em Lisboa é isso mesmo que acontece, no mesmo dia em que o Banco de Portugal vai dar a conhecer o rumo da dívida pública portuguesa. Também o INE irá revelar a evolução dos preços no consumidor.

Primeira sessão do ano das bolsas

Esta quinta-feira será marcada pela primeira sessão bolsista do ano. Depois de terem encerrado mais cedo a 31 de dezembro, e de terem estado encerradas a 1 de janeiro, a generalidade das bolsas volta a negociar. Lisboa, que em 2019 registou uma valorização de mais de 10%, também volta ao business as usual.

Depois da queda, como evoluiu a dívida pública?

O Banco de Portugal divulga, esta quinta-feira, uma atualização sobre a evolução da dívida pública portuguesa. Depois de ter caído em outubro para 251,4 mil milhões de euros, com o pagamento antecipado de 2 mil milhões de euros aos credores europeus, será possível perceber o rumo em novembro, penúltimo mês de 2019. Será também divulgada dívida pública na ótica do PDE, referente ao terceiro trimestre do ano passado.

INE divulga estimativa dos preços aos consumidores

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga esta quinta-feira os números relativos ao Índice de Preços no Consumidor (IPC), permitindo perceber se há uma recuperação o, pelo contrário, se a inflação passa para terreno negativo. Ao mesmo tempo, será divulgado o inquérito à conjuntura das empresas e aos consumidores referente a dezembro de 2019.

Qual o futuro do mercado imobiliário?

A Cushman & Wakefield vai apresentar um resumo da atividade do mercado imobiliário nacional em 2019 e as suas perspetivas para 2020. Um estudo da consultora já tinha concluído que 2019 poderá igualar ou até mesmo superar o bom momento que se viveu no mercado imobiliário no ano de 2018. Até setembro do ano passado, o volume de investimento em imobiliário comercial atingiu 1,7 mil milhões de euros.

“Livrete” dos carros tem novo formato

O Documento Único Automóvel (DUA), o substituto do “livrete”, mudou. A 1 de agosto, a “folha de papel” deu lugar a um cartão de policarbonato, com dimensões mais reduzidas, mas não para todos. Na fase piloto do projeto, apenas as viaturas novas tiveram direito a este novo DUA mas, com a chegada do novo ano, este novo documento, mais fácil de guardar na carteira, vai chegar a todos os condutores, quer comprem um carro novo ou usado, ou simplesmente alterem a morada.