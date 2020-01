A Cellnex adquiriu a totalidade do capital da OMTEL, num negócio avaliado em 800 milhões de euros, anunciou a empresa. A OMTEL tinha ficado com as 3.000 torres de telecomunicações da Meo após a venda em 2018.

Deste valor, 200 milhões são pagos à Altice Europe pelos 25% que ainda eram controlados pelo grupo, divulgou também esta última.

(Notícia em atualização)