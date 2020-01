Nos “copia” banca com ficha simplificada dos contratos

Há muitos anos que os bancos têm uma Ficha de Informação Normalizada (FIN) para darem a conhecer, de forma padronizada, os produtos que vendem aos seus clientes. Agora, a Nos vai “copiar” essa FIN, mas chama-lhe FIS, sendo que o objetivo é o mesmo: permitir, de forma simples e concisa, explicar os termos dos contratos aos clientes.

“A partir de hoje, a Nos passa a disponibilizar aos seus clientes a FIS – Ficha de Informação Simplificada – com o objetivo de partilhar de forma simples e curta toda a informação contratual relevante“, diz a empresa liderada por Miguel Almeida.

Esta “FIS será disponibilizada no momento de celebração do contrato, permitindo uma escolha mais informada e consciente do serviço a contratado, como as principais características dos serviços, as ofertas e descontos associados à fidelização, a duração do contrato e os encargos decorrentes da denúncia antecipada do contrato”, nota.

“A FIS será também disponibilizada, a pedido, antes da celebração do contrato, permitindo uma escolha mais informada e consciente do serviço a contratar”, acrescenta.

A Nos, que recentemente anunciou uma redução de 50% no valor da indemnização a pagar pelos clientes que interrompam o contrato antes do tempo, acredita que esta nova iniciativa de “autorregulação será extremamente benéfica para os seus clientes e para o setor das comunicações”, introduzindo mais transparência e simplicidade nos contratos.